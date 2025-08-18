Эллиптический тренажёр заменяет беговую дорожку: что скрывают фитнес-залы

Что если привычная беговая дорожка — не лучший способ укрепить ягодицы? Всё больше исследований указывают на то, что эллиптический тренажёр может быть куда эффективнее. И дело не только в том, что он помогает прорабатывать мышцы: для людей с нарушением равновесия или тех, кто просто опасается падений, эллипс становится более безопасной альтернативой.

Почему эллипс полезен после 50 лет

С возрастом мы теряем устойчивость и мышечную массу, а слабые ягодицы напрямую связаны с хронической болью и повышенным риском травм. По данным International Journal of Sports Physical Therapy (2019), именно недостаточная сила этих мышц приводит к проблемам со спиной и суставами. Эллиптический тренажёр в этом случае становится отличным инструментом: движение плавное, нагрузка регулируется, а мышцы работают так же интенсивно, как и на других кардиотренажёрах.

Американские рекомендации по физической активности советуют проводить минимум две силовые тренировки в неделю, чтобы сохранить мышечный тонус. Эллипс с дополнительными упражнениями как раз закрывает обе задачи — кардио и силовую нагрузку.

20-минутная программа: кардио + сила

Тренировка построена так, чтобы вы не только держали высокий пульс, но и развивали силу:

Разминка — 3 минуты на эллипсе с лёгким сопротивлением (6 на 70 RPM).

Первый подъём — 3 минуты: начинайте с сопротивления 9 и каждые 60 секунд добавляйте по единице.

Силовой блок — слезьте с тренажёра и выполните по 10 повторений каждого из пяти упражнений: ягодичный мост, сумо-присед, румынская тяга, фронтальный присед и боковой выпад.

Второй подъём — 4 минуты, начиная с сопротивления 10, снова повышая нагрузку каждую минуту.

Силовой блок — повторите упражнения.

Третий подъём — 3 минуты с сопротивления 11, прибавляйте каждую минуту.

Финал — снижайте нагрузку до 6 и завершите тренировку минутным замедлением.

Пять упражнений для ягодиц

Glute Bridge (ягодичный мост) — акцент на изоляцию ягодичных, можно усложнять весом.

Sumo Squat (сумо-присед) — отлично включает внутреннюю поверхность бедра, попробуйте с гантелью.

Deadlift (румынская тяга) — развивает заднюю поверхность ног и спину, важно держать прямую осанку.

Front Squat (фронтальный присед) — упор на квадрицепсы и ягодицы, работает даже с лёгкими весами.

Lateral Lunge (боковой выпад) — укрепляет ягодицы и стабилизаторы таза, можно усложнить "гоблет"-хватом.

Интересный факт

В исследовании Gait & Posture (2011) отмечается, что эллиптический тренажёр помогает людям с нарушениями равновесия тренироваться безопаснее, чем беговая дорожка. Это делает его особенно ценным инструментом не только для фитнеса, но и для реабилитации.