Миф о женском кардио разрушен: эллипс работает на силу, выносливость и тонус
Эллиптический тренажёр часто называют машиной для кардио, но это не совсем справедливо. При правильном подходе он способен не только укрепить сердце, но и заметно улучшить тонус мышц. Главное — использовать его осознанно и с нужной нагрузкой.
Эллипс: универсальный тренажёр без ударной нагрузки
По словам физиолога по тренировкам Брайана Бирна из компании Oxfit, эллиптический тренажёр — это редкий пример оборудования, которое задействует почти всё тело.
"Эллипс работает с верхней и нижней частью тела, не создавая ударной нагрузки на суставы", — отметил эксперт.
В отличие от бега, здесь нет фазы "полёта" — нога не отрывается от платформы, что снижает давление на колени и стопы. Поэтому эллипс подходит людям с избыточным весом, после травм, беременным и тем, кто хочет бережно тренироваться.
Какие мышцы работают на эллипсе
Многие считают, что тренажёр воздействует только на ноги, но это не так. Движения на эллипсе задействуют:
• ягодицы и заднюю поверхность бедра;
• квадрицепсы и икроножные мышцы;
• спину и пресс (особенно косые мышцы живота);
• плечи, бицепсы и трицепсы.
Исследования, опубликованные в Journal of Strength and Conditioning Research, показали, что при использовании эллипса нагрузка на мышцы меньше, чем при беге на 60%, но охватывает больше групп одновременно. То есть тренировка менее травматична, но при этом комплексная.
Таблица: какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре
|Зона тела
|Основные мышцы
|Характер нагрузки
|Нижняя часть
|Ягодицы, квадрицепсы, икроножные
|Силовая, циклическая
|Верхняя часть
|Бицепсы, трицепсы, плечи
|Поддерживающая, динамическая
|Спина и корпус
|Косые, разгибатели спины
|Стабилизация и баланс
|Пресс
|Прямая и поперечная мышцы живота
|Изометрическая нагрузка
Как накачать мышцы на эллипсе
Шаг 1. Разминка
Начните с 5 минут в лёгком темпе, постепенно увеличивая сопротивление.
Шаг 2. Основная часть
Попробуйте одну из трёх схем:
-
Интервальный тренинг. 30 секунд на высокой скорости — 30 секунд на лёгкой. Повторить 10-15 раз.
-
Горный режим. Постепенно увеличивайте сопротивление до максимума, имитируя подъём в гору.
-
Силовая сессия. Используйте только ноги, отпустив рукоятки, чтобы активировать корпус и ягодицы.
Шаг 3. Заминка
Завершите тренировку 5 минутами спокойного темпа и растяжкой ног и плеч. Это уменьшит мышечную боль (DOMS) и ускорит восстановление.
Сколько тренироваться
Физиолог Брайан Бирн рекомендует до 300 минут кардио в неделю - это пять часов умеренных или три часа интенсивных занятий. Такой объём не только укрепит мышцы, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Регулярные тренировки на эллипсе — отличный способ укрепить тело без риска для суставов", — подчеркнул специалист.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Работать на минимальном сопротивлении.
-
Последствие: Кардио есть, а мышцы не растут.
-
Альтернатива: Повышайте нагрузку каждые 5-7 минут, чтобы мышцы "включались" в работу.
-
Ошибка: Держаться только за рукоятки.
-
Последствие: Теряется баланс, снижается эффект на пресс и ягодицы.
-
Альтернатива: Время от времени отпускайте руки и контролируйте движение корпусом.
А что если…
А что если вы хотите заменить эллипсом зал? Возможно! При достаточном сопротивлении тренировки на эллипсе развивают выносливость и силу, особенно у новичков. Но если цель — значительный рост мышечной массы, стоит добавить упражнения с весом или резинками.
Питание и мышцы: роль белка
Когда мы тренируемся, мышечные волокна слегка повреждаются. Организм восстанавливает их, делая сильнее — процесс называется гипертрофией. Чтобы это происходило, необходимо достаточно белка.
"Мышцы состоят из белков, которые разрушаются во время нагрузки. Для восстановления нужны аминокислоты, поступающие с пищей", — пояснил Бирн.
По рекомендациям Международного общества спортивного питания (ISSN), нужно 1,4-2 г белка на килограмм веса в день.
Пример:
Если вы весите 63 кг, вам нужно от 88 до 126 г белка в сутки — это, например, куриная грудка и порция тофу.
Таблица: питание для роста мышц при кардиотренировках
|Продукт
|Белок (на 100 г)
|Особенности
|Куриная грудка
|23 г
|Лёгкая и быстроусвояемая
|Яйцо
|12 г
|Идеальный аминокислотный профиль
|Творог
|16 г
|Поддерживает восстановление ночью
|Тофу
|8 г
|Растительный источник
|Лосось
|20 г
|Белок + омега-3 для суставов
Советы шаг за шагом
-
Тренируйтесь 4-5 раз в неделю, чередуя кардио и восстановительные дни.
-
Следите за пульсом: для мышечного тонуса держитесь в диапазоне 60-80% от максимума.
-
Меняйте угол наклона платформы — это активирует разные мышцы ног.
-
После тренировки обязательно пейте воду и ешьте белковый перекус.
Плюсы и минусы эллипса
|Плюсы
|Минусы
|Щадит суставы
|Не развивает взрывную силу
|Работают все группы мышц
|Сложно достичь гипертрофии без допнагрузки
|Подходит для новичков
|Требует контроля техники
|Можно тренироваться дома
|Монотонность при долгом использовании
FAQ
Эллипс заменяет бег?
Да, с точки зрения кардио-нагрузки — полностью. Он снижает удар на суставы и обеспечивает тот же уровень работы сердца.
Можно ли похудеть, занимаясь только на эллипсе?
Да, при умеренном дефиците калорий и регулярных тренировках. Эллипс помогает сжигать 300-600 ккал за 45 минут.
Нужен ли белок после кардио?
Да. Белок ускоряет восстановление и предотвращает потерю мышечной массы, особенно при интенсивных занятиях.
Мифы и правда об эллипсе
|Миф
|Правда
|Эллипс только для женщин
|Он одинаково эффективен для всех
|Мышцы не растут на кардио
|При достаточной нагрузке мышцы укрепляются
|Лучше бегать, чем заниматься на эллипсе
|Эллипс безопаснее для суставов и даёт сравнимый результат
3 интересных факта
• Эллиптический тренажёр был создан в 1995 году компанией Precor как альтернатива бегу.
• За час интенсивной работы можно задействовать до 80% мышц тела.
• По статистике, эллипс снижает нагрузку на колени почти вдвое по сравнению с беговой дорожкой.
Исторический контекст
Первые эллипсы появились в фитнес-клубах США в 1990-х. С тех пор они стали стандартом кардио-оборудования: безопасные, универсальные и подходящие для людей любого возраста. Сегодня их всё чаще выбирают не только для похудения, но и для поддержания мышечного тонуса, особенно среди офисных работников и тех, кто восстанавливается после травм.
