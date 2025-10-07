Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:32

Миф о женском кардио разрушен: эллипс работает на силу, выносливость и тонус

Физиолог Брайан Бирн: эллиптический тренажёр задействует до 80% мышц тела без нагрузки на суставы

Эллиптический тренажёр часто называют машиной для кардио, но это не совсем справедливо. При правильном подходе он способен не только укрепить сердце, но и заметно улучшить тонус мышц. Главное — использовать его осознанно и с нужной нагрузкой.

Эллипс: универсальный тренажёр без ударной нагрузки

По словам физиолога по тренировкам Брайана Бирна из компании Oxfit, эллиптический тренажёр — это редкий пример оборудования, которое задействует почти всё тело.

"Эллипс работает с верхней и нижней частью тела, не создавая ударной нагрузки на суставы", — отметил эксперт.

В отличие от бега, здесь нет фазы "полёта" — нога не отрывается от платформы, что снижает давление на колени и стопы. Поэтому эллипс подходит людям с избыточным весом, после травм, беременным и тем, кто хочет бережно тренироваться.

Какие мышцы работают на эллипсе

Многие считают, что тренажёр воздействует только на ноги, но это не так. Движения на эллипсе задействуют:

• ягодицы и заднюю поверхность бедра;
• квадрицепсы и икроножные мышцы;
• спину и пресс (особенно косые мышцы живота);
• плечи, бицепсы и трицепсы.

Исследования, опубликованные в Journal of Strength and Conditioning Research, показали, что при использовании эллипса нагрузка на мышцы меньше, чем при беге на 60%, но охватывает больше групп одновременно. То есть тренировка менее травматична, но при этом комплексная.

Таблица: какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре

Зона тела Основные мышцы Характер нагрузки
Нижняя часть Ягодицы, квадрицепсы, икроножные Силовая, циклическая
Верхняя часть Бицепсы, трицепсы, плечи Поддерживающая, динамическая
Спина и корпус Косые, разгибатели спины Стабилизация и баланс
Пресс Прямая и поперечная мышцы живота Изометрическая нагрузка

Как накачать мышцы на эллипсе

Шаг 1. Разминка

Начните с 5 минут в лёгком темпе, постепенно увеличивая сопротивление.

Шаг 2. Основная часть

Попробуйте одну из трёх схем:

  1. Интервальный тренинг. 30 секунд на высокой скорости — 30 секунд на лёгкой. Повторить 10-15 раз.

  2. Горный режим. Постепенно увеличивайте сопротивление до максимума, имитируя подъём в гору.

  3. Силовая сессия. Используйте только ноги, отпустив рукоятки, чтобы активировать корпус и ягодицы.

Шаг 3. Заминка

Завершите тренировку 5 минутами спокойного темпа и растяжкой ног и плеч. Это уменьшит мышечную боль (DOMS) и ускорит восстановление.

Сколько тренироваться

Физиолог Брайан Бирн рекомендует до 300 минут кардио в неделю - это пять часов умеренных или три часа интенсивных занятий. Такой объём не только укрепит мышцы, но и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Регулярные тренировки на эллипсе — отличный способ укрепить тело без риска для суставов", — подчеркнул специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Работать на минимальном сопротивлении.

  • Последствие: Кардио есть, а мышцы не растут.

  • Альтернатива: Повышайте нагрузку каждые 5-7 минут, чтобы мышцы "включались" в работу.

  • Ошибка: Держаться только за рукоятки.

  • Последствие: Теряется баланс, снижается эффект на пресс и ягодицы.

  • Альтернатива: Время от времени отпускайте руки и контролируйте движение корпусом.

А что если…

А что если вы хотите заменить эллипсом зал? Возможно! При достаточном сопротивлении тренировки на эллипсе развивают выносливость и силу, особенно у новичков. Но если цель — значительный рост мышечной массы, стоит добавить упражнения с весом или резинками.

Питание и мышцы: роль белка

Когда мы тренируемся, мышечные волокна слегка повреждаются. Организм восстанавливает их, делая сильнее — процесс называется гипертрофией. Чтобы это происходило, необходимо достаточно белка.

"Мышцы состоят из белков, которые разрушаются во время нагрузки. Для восстановления нужны аминокислоты, поступающие с пищей", — пояснил Бирн.

По рекомендациям Международного общества спортивного питания (ISSN), нужно 1,4-2 г белка на килограмм веса в день.

Пример:

Если вы весите 63 кг, вам нужно от 88 до 126 г белка в сутки — это, например, куриная грудка и порция тофу.

Таблица: питание для роста мышц при кардиотренировках

Продукт Белок (на 100 г) Особенности
Куриная грудка 23 г Лёгкая и быстроусвояемая
Яйцо 12 г Идеальный аминокислотный профиль
Творог 16 г Поддерживает восстановление ночью
Тофу 8 г Растительный источник
Лосось 20 г Белок + омега-3 для суставов

Советы шаг за шагом

  1. Тренируйтесь 4-5 раз в неделю, чередуя кардио и восстановительные дни.

  2. Следите за пульсом: для мышечного тонуса держитесь в диапазоне 60-80% от максимума.

  3. Меняйте угол наклона платформы — это активирует разные мышцы ног.

  4. После тренировки обязательно пейте воду и ешьте белковый перекус.

Плюсы и минусы эллипса

Плюсы Минусы
Щадит суставы Не развивает взрывную силу
Работают все группы мышц Сложно достичь гипертрофии без допнагрузки
Подходит для новичков Требует контроля техники
Можно тренироваться дома Монотонность при долгом использовании

FAQ

Эллипс заменяет бег?
Да, с точки зрения кардио-нагрузки — полностью. Он снижает удар на суставы и обеспечивает тот же уровень работы сердца.

Можно ли похудеть, занимаясь только на эллипсе?
Да, при умеренном дефиците калорий и регулярных тренировках. Эллипс помогает сжигать 300-600 ккал за 45 минут.

Нужен ли белок после кардио?
Да. Белок ускоряет восстановление и предотвращает потерю мышечной массы, особенно при интенсивных занятиях.

Мифы и правда об эллипсе

Миф Правда
Эллипс только для женщин Он одинаково эффективен для всех
Мышцы не растут на кардио При достаточной нагрузке мышцы укрепляются
Лучше бегать, чем заниматься на эллипсе Эллипс безопаснее для суставов и даёт сравнимый результат

3 интересных факта

• Эллиптический тренажёр был создан в 1995 году компанией Precor как альтернатива бегу.
• За час интенсивной работы можно задействовать до 80% мышц тела.
• По статистике, эллипс снижает нагрузку на колени почти вдвое по сравнению с беговой дорожкой.

Исторический контекст

Первые эллипсы появились в фитнес-клубах США в 1990-х. С тех пор они стали стандартом кардио-оборудования: безопасные, универсальные и подходящие для людей любого возраста. Сегодня их всё чаще выбирают не только для похудения, но и для поддержания мышечного тонуса, особенно среди офисных работников и тех, кто восстанавливается после травм.

