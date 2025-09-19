Крутите педали и растите мышцы: почему эллипс недооценён в фитнесе
Эллиптический тренажёр чаще всего воспринимается как "чистое кардио". Но на самом деле он не только помогает сжигать калории, но и может включать в работу множество мышц, формируя силу и выносливость. Всё зависит от того, как именно вы его используете и с какой интенсивностью занимаетесь.
Что такое эллиптический тренажёр
Эллипсоид имитирует ходьбу и бег, но без фазы "полёта", когда стопа полностью отрывается от поверхности.
"Эллиптический тренажёр — это кардионагрузка, которая задействует верх и низ тела, и при этом не перегружает суставы", — отметил физиолог упражнений Брайан Бирн.
Благодаря этому тренажёр подходит людям с лишним весом, беременным, а также тем, кто восстанавливается после травм.
Какие мышцы работают
Исследования показывают, что при регулярных занятиях эллипс включает:
-
ягодицы и бицепсы бедра;
-
квадрицепсы и икры;
-
разгибатели спины;
-
переднюю зубчатую мышцу, грудные и дельтовидные;
-
в меньшей степени — бицепсы, трицепсы и предплечья.
По сути, это тренировка "всё в одном", где активно работает и верх, и низ тела.
Можно ли накачать мышцы
Да, но важно соблюдать два условия:
-
Интенсивность. Если просто "крутить педали" без усилий, это будет лёгкая кардионагрузка. Для роста мышц нужно увеличивать сопротивление и включать интервальные режимы.
-
Системность. Для заметного эффекта нужны минимум 3-5 часов кардиотренировок в неделю.
"Я рекомендую до 300 минут кардио в неделю для здоровья и прогресса", — добавил Бирн.
Программы для развития силы на эллипсе
-
Интервалы: чередуйте 1 минуту на высоком сопротивлении и 2 минуты лёгкого темпа, повторите 6-8 раз.
-
Горка: выставьте высокий уровень наклона, держите равномерный ритм 15-20 минут.
-
Силовой режим: увеличьте сопротивление, снизьте скорость и работайте 10 минут, акцентируя нагрузку на ноги.
Обязательно завершайте тренировку заминкой: 5 минут в спокойном темпе и растяжка.
Белок и рост мышц
Любая тренировка сопровождается микроповреждениями мышечных волокон, и именно восстановление делает мышцы крепче. Белок играет ключевую роль в этом процессе.
"Чтобы мышцы адаптировались, нужны строительные материалы — аминокислоты, которые поступают из белковой пищи", — пояснил Брайан Бирн.
Рекомендация Международного общества спортивного питания: 1,4-2 г белка на 1 кг веса в день.
Например, при весе 63 кг это 88-126 г белка, что соответствует порции курицы на обед и порции тофу на ужин.
Плюсы и минусы эллипса
|Плюсы
|Минусы
|Задействует до 80% мышц
|Мышечный рост ограничен по сравнению с железом
|Безопасен для суставов
|Может быть "слишком лёгким" при низкой нагрузке
|Подходит для восстановления после травм
|Не формирует специфическую силу, как тяжёлые тренировки
|Одновременно кардио и силовой тренинг
|Требует длительных занятий для прогресса
|Подходит для всех возрастов
|Не развивает взрывную силу
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: заниматься всегда на минимальном сопротивлении.
Последствие: нет прогресса в силе и мышцах.
Альтернатива: увеличивайте нагрузку и используйте интервалы.
-
Ошибка: игнорировать питание.
Последствие: мышцы не восстанавливаются.
Альтернатива: добавьте достаточно белка и воды.
-
Ошибка: заниматься редко и нерегулярно.
Последствие: кардиоэффект есть, роста мышц нет.
Альтернатива: минимум 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.
А что если…
Что если сочетать эллипс с силовыми тренировками? Тогда можно одновременно сжигать жир, улучшать выносливость и наращивать мышечный рельеф. Эллипс — отличная база для сердца и суставов, а "железо" и функциональные упражнения дополнят силовую составляющую.
Заключение
Эллиптический тренажёр действительно может помогать укреплять мышцы — особенно ягодицы, бёдра, спину и плечи. Но для заметного прироста силы нужно работать в высокоинтенсивном режиме и поддерживать организм белком.
Три факта напоследок:
-
Эллипс снижает нагрузку на суставы примерно на 60% по сравнению с бегом.
-
При активной работе можно потратить до 700 ккал за час.
-
Он подходит даже беременным женщинам и пожилым людям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru