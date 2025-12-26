Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рождественская ярмарка в прекрасный зимний сезон
© www.freepik.com is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:54

Ёлка выросла, каток заработал, люди не разошлись: вечер, когда центр стал праздничным

Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia

Вечером 25 декабря центр Владивостока наполнился праздничной суетой: десятки горожан пришли на торжественное открытие новогоднего городка на центральной площади. Главная зимняя локация города в этом году заметно преобразилась и сразу стала точкой притяжения для семей, молодежи и любителей атмосферных прогулок. Об этом сообщает PrimaMedia.

Что появилось на центральной площади

В новогоднем городке обустроили резиденцию Деда Мороза и каток, который сразу стал одним из самых популярных мест. Рядом разместился так называемый "ёлочный базар", дополнивший праздничное оформление площади. В тёплом шатре начала работу ярмарка ремесленников, где свои изделия представляют местные мастера и приморские пчеловоды.

Центральное пространство украсила 20-метровая новогодняя ёлка. Вокруг неё установили фотозоны и тематические конструкции, которые уже активно используют гости городка. Среди арт-объектов — "чудо-шар", "матрёшка", качели-лошадки, снеговик и другие элементы, создающие ощущение сказочного пространства.

Атмосфера праздника и первые гости

Жители Владивостока активно осваивали площадь с первых минут открытия. После недавней непогоды асфальт местами покрылся льдом, и это неожиданно превратилось в часть новогоднего настроения. Горожане катались на коньках и просто скользили по площади, превращая прогулку в импровизированные "танцы на льду".

Праздничная локация быстро наполнилась движением, светом и звуками, а фотокорреспондент PrimaMedia запечатлел первые эмоции гостей и детали оформления. Новогодний городок уже стал местом встреч и прогулок и, судя по интересу горожан, сохранит этот статус на протяжении всех праздников.

