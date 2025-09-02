Элизабет Херли после 60-летия удивила признанием: "Я впервые по-настоящему счастлива"

Эта весна и лето стали для Элизабет Хёрли по-настоящему переломными: актриса не только отметила своё 60-летие, но и пережила ряд событий, которые придали её жизни новые краски. Она открыто признаётся, что в этот период чувствует себя счастливой и полной энергии, а каждое мгновение проживает с особым удовольствием.

Юбилей в кругу близких

10 июня Элизабет отпраздновала день рождения, который стал для неё символическим рубежом. В отличие от громких вечеринок, актриса предпочла провести этот день с самыми близкими. Она устроила камерное торжество в домашней обстановке — рядом были семья и лучшие друзья.

"Я провела его с лучшими друзьями и семьей. Сын испек восхитительный торт, и мы все сидели вокруг, хихикая и дурачась — это мое любимое занятие", — сказала актриса Элизабет Хёрли.

По её словам, именно такие простые моменты дарят наибольшее ощущение радости.

Новая любовь

Весной стало известно, что Хёрли связала свою жизнь с музыкантом Билли Рэем Сайрусом, которому 64 года. О романе они объявили в апреле, и с тех пор пара часто появляется вместе. Звезда не скрывает, что именно новые отношения дают ей чувство гармонии и вдохновения.

Она даже признаётся, что осваивает музыкальные навыки, учась играть на гитаре под руководством возлюбленного.

"Билли учит меня играть на гитаре, сейчас у меня получается ужасно, но я надеюсь стать лучше!", — добавила Элизабет Хёрли.

Карьера и новые проекты

Несмотря на личное счастье, актриса не оставляет работу. В этом году ей досталась главная роль в телешоу "Наследство". Для неё это новый виток в карьере, который она встречает с воодушевлением.

Помимо съёмок, Хёрли продолжает активно развивать свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Проект приносит ей не только доход, но и удовольствие: она сама разрабатывает коллекции, следит за качеством и лично знает всех сотрудников.

"Elizabeth Hurley Beach делает меня очень счастливой. Я знаю всех своих сотрудников по именам, к тому же, сама разрабатываю дизайн каждой вещи и ни перед кем не отчитываюсь", — отметила актриса Элизабет Хёрли.

Сейчас команда бренда работает над новой коллекцией, включающей изделия, связанные крючком.

Секреты энергии и красоты

Элизабет давно стала символом женственности и элегантности. Она с гордостью демонстрирует свою фигуру в рекламных съёмках и в личных публикациях. По словам актрисы, её секрет прост: регулярные тренировки на свежем воздухе. Все упражнения она выполняет в саду своего дома в Херефордшире, не прибегая к услугам тренеров.

Звезда подчёркивает, что для неё спорт — не обязанность, а часть образа жизни, позволяющая поддерживать хорошее настроение и физическую форму.

Семья и вдохновение

Особое место в жизни Хёрли занимает её семья и домашние питомцы. Она делится, что черпает силы не только в общении с близкими и новым возлюбленным, но и в заботе о животных. В её доме живут собаки, попугай и даже черепаха по имени Джеймс, которая недавно стала частью семьи.

"Меня вдохновляют мои друзья, семья, Билли Рэй, мои собаки, мой попугай и моя новая черепаха Джеймс", — пояснила актриса Элизабет Хёрли.

По её словам, впервые за долгое время она провела всё лето в Англии, наслаждаясь спокойной жизнью и размеренным ритмом.