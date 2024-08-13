Блохин: Американская политическая элита может помешать Трампу восстановить отношения с РФ

Константин Блохин, ведущий научный сотрудник центра по исследованию проблем безопасности РАН и лектор общества "Знание", высказал мнение в интервью РИА Новости о том, что американская политическая элита может воспрепятствовать Дональду Трампу в его стремлении наладить отношения с Россией, если он выиграет президентские выборы.

Ранее Илон Маск организовал беседу с Дональдом Трампом, бывшим президентом США и нынешним кандидатом, на платформе Spaces в соцсетях. В ходе этого диалога Трамп подчеркнул, что считает Владимира Путина эффективным дипломатом и выразил надежду на восстановление добрососедских отношений с Россией в случае своей победы, отметив, что это принесло бы значительную пользу.

Блохин пояснил, что в видении Трампа Россия не выступает как противник, в отличие от Китая, и учитывая ограниченные возможности США на международной арене, сотрудничество с Россией видится необходимым.

Однако, по мнению эксперта, возникает вопрос, позволит ли текущая политическая система в США Трампу осуществить эти планы. Опираясь на предыдущий опыт, когда Трамп подвергался давлению со стороны Конгресса, что привело к усилению санкций против России, можно предположить наличие серьезных препятствий на этом пути.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. От Республиканской партии в качестве кандидата выступает Дональд Трамп. Со стороны Демократической партии ожидается участие вице-президента Камалы Харрис, которой предстоит официальное выдвижение на предстоящей партийной конференции в Чикаго.

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