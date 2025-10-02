Китай живёт по двум календарям: как лунные и григорианские даты уживаются вместе

Китай издавна славится своим культурным и духовным многообразием. На его территории веками сосуществуют разные религии, философские учения и обряды. Сегодня Конституция КНР гарантирует свободу вероисповедания, а при Госсовете страны создан специальный орган, курирующий работу с конфессиональными группами. Это позволяет буддистам, мусульманам, христианам, даосам и другим верующим официально практиковать свою религию.

Основные религии Китая

Буддизм

Буддизм пришёл в Поднебесную из Индии во II веке до н. э. по Великому Шёлковому пути. С тех пор он укоренился в культуре страны. Сегодня буддизм распространён в Тибете, Внутренней Монголии и ряде других регионов. В Китае насчитывается около 9500 буддийских храмов и монастырей, некоторые из которых действуют более двух тысяч лет.

В 1953 году было создано Китайское буддийское общество, объединившее представителей всех национальностей. Самыми известными святынями являются храм Джокханг в Лхасе, буддийский павильон в Гонконге и дворцы в Сишуанбаньна.

Даосизм

Даосизм — самая распространённая традиционная религия Китая. Её история насчитывает почти 1700 лет. Учение о "пути вещей" (дао) формировалось на основе философских систем древнего Китая, включая элементы религиозных практик и мистики.

Современный даосизм сочетает религиозные обряды, медитации и учение о гармонии мира. В стране действует около 1500 даосских храмов и монастырей, где проживают примерно 25 тысяч монахов и монахинь. Даосизм чаще встречается в сельских районах Центрального и Восточного Китая.

Ислам

Ислам появился в Китае в VIII веке н. э. благодаря торговым связям с народами Средней Азии. Сегодня его исповедуют более 17 миллионов человек. Особенно велика роль ислама в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где 95% населения — мусульмане.

Мечети активно функционируют также в Нинся-Хуэйском районе, а также в провинциях Цинхай и Ганьсу. По всей стране действует около 26 тысяч мечетей.

Христианство

Христианство стало заметным в Китае лишь в XIX веке, когда страна открыла границы для европейских миссионеров. Сегодня здесь проживает порядка 12 миллионов христиан, и открыто более 12 тысяч церквей. Наиболее известна церковь Святого Иосифа в Пекине.

Конфуцианство и другие учения

Конфуцианство — философское и религиозное течение, созданное Конфуцием в V веке до н. э. Оно долгое время считалось главным в духовной жизни страны, формировало систему ценностей и поддерживало власть императоров. Однако после образования КНР его влияние ослабло, и сейчас лишь небольшая часть населения придерживается этих традиций.

Помимо основных религий, в Китае есть последователи иудаизма, индуизма, синтоизма, моизма, легизма и разнообразных этнических культов.

Сравнение религий в Китае

Религия Число последователей (примерно) Основные регионы распространения Количество храмов Буддизм 200+ млн. Тибет, Внутренняя Монголия 9500 Даосизм 150+ млн. Центральный и Восточный Китай 1500 Ислам 17 млн. Синьцзян, Нинся, Цинхай, Ганьсу 26 000 Христианство 12 млн. Города, прибрежные провинции 12 000 Конфуцианство Несколько млн. Север и Восток Китая Конфуцианские храмы

Советы шаг за шагом: как посетить святыни

Изучите правила поведения. В буддийских храмах не принято указывать пальцем на статуи, в мечетях следует соблюдать дресс-код. Возьмите наличные. В некоторых монастырях пожертвования принимают только в традиционной форме. Используйте гидов. Многие храмы предоставляют экскурсоводов на китайском и английском языках. Уважайте время молитвы. В мечетях и христианских храмах туристам стоит приходить вне служб. Пробуйте локальные практики — например, даосские чайные церемонии или медитации.

А что если…

А что если оказаться в Лхасе во время буддийского фестиваля? Город превращается в паломнический центр: тысячи верующих обходят храм Джокханг, читая мантры, а воздух наполнен запахом благовоний. Для путешественника это шанс почувствовать атмосферу духовности.

Плюсы и минусы религиозного туризма в Китае

Плюсы Минусы Уникальные храмы и святыни Языковой барьер Богатая культурная программа Ограничения на фото и видео Возможность прикоснуться к древним учениям Строгие правила поведения Духовная атмосфера Высокая загруженность популярных мест

FAQ

Как выбрать храм для посещения?

Лучше начинать с крупных святынь — Ламаистский храм в Пекине или пагоды в Сиане.

Сколько стоит вход в храмы?

Чаще всего 20-50 юаней, но в некоторых монастырях вход свободный.

Что лучше: буддийский или даосский храм?

Буддийские впечатляют масштабом, даосские — философской глубиной и атмосферой уединения.

Религиозная карта Китая — это отражение его богатой истории и многообразного этнокультурного состава. Буддизм и даосизм стали частью культурной самобытности, ислам и христианство — результатом исторических контактов, а конфуцианство до сих пор определяет систему ценностей китайского общества.