Полезный завтрак
© unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:25

Ели всего несколько дней — а последствия на недели: что тормозит возврат формы после праздников

Праздничные выходные нередко заканчиваются ощущением тяжести и тревогой из-за набранных килограммов. Обилие еды, смещённый режим и снижение физической активности создают условия, при которых вес растёт незаметно. Однако возвращение к привычному рациону не требует жёстких диет и резких ограничений. Об этом сообщает RT со ссылкой на рекомендации специалиста по питанию.

Контроль порций вместо запретов

Диетолог Анастасия Лебедева отмечает, что ключевым фактором после праздников остаётся размер порций. Полный отказ от любимых блюд, по её словам, чаще приводит к срывам, чем к устойчивому результату. Гораздо эффективнее сохранять разнообразие питания, но следить за количеством съеденного.

"Позвольте себе пробовать любимые блюда, но в умеренных количествах. Избегайте переедания, делая акцент на осознанном приеме пищи. Даже за праздничным столом старайтесь сочетать белки, овощи и сложные углеводы", — отметила диетолог Анастасия Лебедева.

Эксперт подчёркивает, что осознанный подход помогает вовремя распознавать чувство сытости и не переедать даже в условиях праздничного застолья.

Движение как компенсация застолья

Снижение физической активности — ещё одна распространённая причина набора веса в праздничные дни. По словам Лебедевой, необязательно сразу возвращаться к интенсивным тренировкам. Достаточно добавить в ежедневный график простые и доступные формы движения.

Прогулки на свежем воздухе, танцы или короткие домашние тренировки помогают запустить обменные процессы и компенсировать избыток калорий. Такой формат активности легче встроить в режим после выходных и он не вызывает дополнительного стресса для организма.

Плавное возвращение к рациону

Диетолог предостерегает от резкого перехода на строгие диеты сразу после праздников. Жёсткие ограничения могут негативно сказаться на самочувствии и привести к повторному перееданию. Вместо этого она рекомендует постепенно сокращать калорийность, возвращаясь к привычному режиму питания.

Для облегчения этого процесса специалист советует увеличить долю овощей и продуктов, богатых клетчаткой, а также уделить внимание питьевому режиму. Вода и пищевые волокна, по её словам, поддерживают пищеварение и помогают организму мягко адаптироваться к обычному ритму после праздничных дней.

