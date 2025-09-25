Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:33

Застревание без драмы: что на самом деле происходит в лифте при сбое

Ростехнадзор контролирует системы безопасности лифтов и снижает риск аварий

Застревание в лифте — ситуация, которая вызывает тревогу даже у тех, кто в ней никогда не оказывался. Однако эксперты уверяют: современные подъемные устройства считаются безопасными, а риск внезапной остановки минимален. Большинство инцидентов связано с техническими неполадками или перебоями в электроснабжении, а не с драматичными сценариями, которых часто боятся жильцы многоэтажек.

Как изменились причины остановок

Ещё несколько десятилетий назад главной проблемой для лифтового хозяйства был вандализм. Хулиганы выдавливали кнопки, заклеивали фотоэлементы и даже ломали двери. Но производители оборудования учли эти риски и начали оснащать кабины антивандальными системами. Теперь даже такие действия, как прыжки внутри кабины или попытка вручную приоткрыть двери, не вызывают аварийной остановки.

Наиболее частой причиной застревания сегодня остаётся неисправность оборудования или сбои в настройке систем. Например, может некорректно работать механизм закрывания дверей, датчики движения или электронные блоки распознавания сигналов. Иногда лифт останавливается из-за того, что дверь закрыта неплотно.

Контроль со стороны специалистов

Все системы безопасности подъемников находятся под контролем Ростехнадзора. Регулярные проверки позволяют выявлять и устранять неисправности до того, как они приведут к серьёзным последствиям.

Ещё один фактор риска — отключение электроэнергии. В таких случаях лифт останавливается, но после восстановления подачи электричества работа возобновляется. Редко причиной служит неправильное подключение к фазам электросети. Однако современные устройства оснащаются защитой, поддерживающей стабильное напряжение, что снижает вероятность подобных ситуаций.

Что делать, если вы застряли: практический алгоритм

  1. Сохраняйте спокойствие. Паника только усугубит ситуацию.

  2. Нажмите и удерживайте кнопку связи с диспетчером.

  3. Чётко опишите, что произошло, и дождитесь ответа.

  4. Ждите прибытия аварийной бригады.

  5. Не пытайтесь самостоятельно открыть двери или покинуть кабину через шахту.

Важно помнить: любое самовольное действие может привести к травмам.

Как справиться с тревогой внутри лифта

Закрытое пространство и ожидание помощи могут вызывать сильное беспокойство. Чтобы успокоиться, специалисты советуют сосредоточиться на дыхании: медленно вдохнуть, задержать дыхание и плавно выдохнуть. Можно отвлечь себя подсчётом чисел, воспоминанием приятных моментов или даже чтением стихов вслух.

При этом не рекомендуется надевать наушники. Это создаст риск пропустить звонок от диспетчера или сигнал аварийной бригады.

Почему лифт — одно из самых безопасных устройств

Современные подъемники оснащены целым комплексом систем защиты.

  • Каждый стальной трос рассчитан на вес, значительно превышающий массу кабины с пассажирами.

  • Ограничители скорости автоматически блокируют движение при отклонениях.

  • Механизмы удержания фиксируют кабину, если она отклонилась от уровня этажа.

Все эти меры сводят к минимуму вероятность аварии.

Сравнение: старые и новые лифты

Характеристика Старые модели Современные подъемники
Уязвимость к вандализму Высокая Минимизирована
Системы контроля Ограниченные Многоуровневая защита
Вероятность застревания Выше Ниже
Риск при отключении света Высокий Минимальный благодаря стабилизации

Ошибки, которых нужно избегать

  • Пытаться открыть двери самостоятельно → риск травмы или падения → альтернатива: дождаться специалистов.

  • Звонить близким вместо диспетчера → потеря времени → альтернатива: сначала связь с аварийной службой.

  • Прыгать или раскачивать кабину → усиление поломки → альтернатива: оставаться неподвижным.

Если остановки повторяются

А что если лифт регулярно застревает? Это повод обратиться в управляющую компанию. Частые поломки могут указывать на серьёзные дефекты, требующие ремонта или замены оборудования. Игнорировать проблему нельзя, ведь от исправности подъемника зависит безопасность всех жильцов дома.

