"Не хватает кислорода": кардиолог объяснила, что может означать повышенный уровень гемоглобина в крови

Кардиолог Ольга Бокерия объяснила, что повышенный уровень гемоглобина в крови может быть признаком проблем со здоровьем, а не показателем хорошего состояния. Гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода в организме, и его высокий уровень часто указывает на нехватку кислорода, что может быть связано с заболеваниями сердца или легких.

Нормой считаются показатели 120-140 г/л у женщин и 135-160 г/л у мужчин.

При этом повышение гемоглобина нередко сопровождается увеличением числа эритроцитов (полицитемия), что может быть вызвано разными причинами, включая курение, прием стероидов, болезни сердца и легких, а также прием определенных лекарств.

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