Кардиолог Ольга Бокерия объяснила, что повышенный уровень гемоглобина в крови может быть признаком проблем со здоровьем, а не показателем хорошего состояния. Гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода в организме, и его высокий уровень часто указывает на нехватку кислорода, что может быть связано с заболеваниями сердца или легких.
Нормой считаются показатели 120-140 г/л у женщин и 135-160 г/л у мужчин.
При этом повышение гемоглобина нередко сопровождается увеличением числа эритроцитов (полицитемия), что может быть вызвано разными причинами, включая курение, прием стероидов, болезни сердца и легких, а также прием определенных лекарств.
Фото: commons.wikimedia.org/Иоанна Чернова (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Rappahannock News: ФБР проводит обыск в доме ведущего "Первого канала" Саймса
Работники Федерального бюро расследований осуществляют следственные действия в жилом помещении в штате Вирджиния, который, вероятно, находится в собственности политолога Дмитрия Саймса. Об этом информирует Rappahannock News.
Депутат Шеремет: Запад подвел мир к порогу третьей мировой войны
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, а ранее член комитета по энергетике Михаил Шеремет сообщил, что государства Запада поставками вооружений Украине для атак и нападений на Российскую Федерацию привели к тому, что на данный момент мир находится под угрозой третьей мировой войны. Такое мнение депутат Государственной думы высказал российскому агентству РИА Новости.
Исследование Купибилет: 70% россиян предпочли полет на самолете поездке на поезде
Большинство россиян (70%) предпочитают самолеты для путешествий, несмотря на то, что треть из них испытывают нелюбовь к полетам, а каждый пятый страдает аэрофобией.
Карьерный эксперт Бухвалова: на стресс-интервью необходимо сохранять самообладание
Карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, как соискателям успешно пройти стресс-интервью, на которых работодатели намеренно создают напряженные условия для оценки реакции кандидата.