Африканский слон
© commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:16

Слоны на грани вымирания? Учёные создали вакцину, которая может спасти целый вид

В Великобритании успешно испытали вакцину против смертельного вируса слонов

В журнале Nature Communications опубликованы результаты первых успешных испытаний вакцины против эндотелиотропного вируса герпеса слонов (EEHV) — инфекции, которая остаётся главной причиной гибели молодых азиатских слонов. Новая двухэтапная вакцина вызвала сильный иммунный ответ без побочных эффектов и может стать решающим инструментом для сохранения этого вида.

Невидимый враг слонов

EEHV (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus) — одна из самых опасных болезней среди азиатских слонов.
Вирус поражает внутренние сосудистые ткани, вызывая кровоизлияния и органную недостаточность. Болезнь развивается стремительно: у детёнышей смерть может наступить в течение нескольких дней.

"EEHV — крупнейшая угроза выживанию азиатских слонов, особенно в неволе, где смертность детёнышей достигает 60-80%", — пояснили исследователи.

Прорыв из Суррея: первая вакцина для гигантов

Международная команда под руководством Университета Суррея (Великобритания) провела первые испытания экспериментальной вакцины на взрослых слонах Честерского зоопарка. Это первый случай, когда вакцина против EEHV была протестирована в реальных условиях с контролем иммунных реакций.

Как проводилась вакцинация

Вакцина была создана по двухэтапной схеме, известной как стратегия "прайм-буст".

  1. Первый этап (прайм): введён вирусный вектор, содержащий два ключевых белка вируса — EE2 и главный капсидный белок.

  2. Второй этап (бустер): использованы очищенные белки с добавлением адъюванта — вещества, усиливающего иммунный ответ.

Обе инъекции переносились животными без осложнений.

Этап Состав вакцины Цель
Прайм Вектор с генами EE2 и капсидного белка Запуск первичного иммунного ответа
Бустер Очищенные белки + адъювант Усиление и закрепление защиты

Как проверяли эффективность

После вакцинации исследователи провели анализ крови и секвенирование транскриптома - полное чтение активных генов иммунных клеток. Это позволило увидеть, какие именно пути включились в борьбе с вирусом.

Впервые в истории изучения слонов был проведён системный анализ иммунного ответа с акцентом на Т-клетки — главных "солдат" против вирусов.

"Мы впервые смогли показать, как активируются CD4+ и CD8+ Т-клетки у слонов, и это открыло целый пласт данных о работе их иммунной системы", — сообщили авторы проекта.

Что показали результаты

Иммунная система животных отреагировала на вакцинацию предсказуемо и мощно.
Было зафиксировано:

  • активация CD4+ Т-клеток, отвечающих за координацию иммунного ответа;

  • рост CD8+ Т-клеток, уничтожающих инфицированные клетки;

  • отсутствие воспалительных реакций или отклонений в поведении животных.

Таким образом, вакцина запустила комплексный противовирусный ответ, аналогичный тому, который формируется у людей после вакцинации от герпеса.

А что если это спасёт вид?

EEHV уже уничтожал целые линии азиатских слонов, особенно в неволе.
Если новая вакцина подтвердит эффективность на молодняке, её можно будет применять в зоопарках и заповедниках Азии, где риск заражения максимален.

"Эта разработка может стать первым шагом к снижению смертности среди детёнышей и сохранению генофонда азиатских слонов", — подчеркнули представители Честерского зоопарка.

Почему иммунитет слонов так уникален

Иммунная система слонов сложнее, чем у большинства млекопитающих. Их организмы содержат больше копий генов, отвечающих за противоопухолевую защиту, но при этом слабо реагируют на вирусные угрозы.

Новый подход к вакцинации показывает, что векторные и белковые платформы, разработанные для человека, могут быть адаптированы и для крупных животных. Это открывает дорогу к созданию вакцин для других редких видов.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Безопасная реакция у взрослых животных Пока не протестировано на детёнышах
Вызывает устойчивый Т-клеточный ответ Требуются повторные бустеры
Подходит для масштабного применения Высокая стоимость производства
Может использоваться в программах сохранения видов Не защищает от других вирусов герпеса

Как EEHV уничтожает слонов

Вирус EEHV поражает эндотелий — внутренние стенки сосудов. Это приводит к внутренним кровотечениям, отёкам и разрушению органов. Особенно уязвимы слонята в возрасте от одного до восьми лет.

Симптомы заболевания

  • внезапная слабость и апатия;

  • потеря аппетита;

  • отёк головы и хобота;

  • высокая температура и внутренние кровоизлияния.

Даже при лечении смертность достигает 60%. Поэтому профилактика — единственный реальный шанс выживания молодняка.

FAQ

Что такое EEHV?
Это эндотелиотропный вирус герпеса, поражающий азиатских и африканских слонов. Особенно опасен для молодняка.

Почему вакцина создаётся именно сейчас?
До недавнего времени учёные не имели данных о молекулярных особенностях иммунной системы слонов. Теперь секвенирование и векторные технологии это позволяют.

Какие результаты испытаний?
Вакцина безопасна, активирует Т-клеточный иммунитет и не вызывает воспалений.

Когда начнут тестирование на детёнышах?
Второй этап испытаний запланирован в ближайшие годы в Азии — в Индии, Таиланде и Мьянме.

Можно ли использовать её у африканских слонов?
Пока нет данных, но структура вируса близка, поэтому вакцина может быть адаптирована.

Мифы и правда

Миф: Вирус EEHV встречается только в неволе.
Правда: Он распространён и в дикой природе, но чаще проявляется в стрессовых условиях.

Миф: Герпес у слонов — лёгкая инфекция.
Правда: Болезнь смертельна для молодняка и вызывает массовую гибель.

Миф: Слоны не нуждаются в вакцинации.
Правда: Потери от EEHV сопоставимы с угрозой вымирания подвидов.

3 интересных факта

  1. EEHV был впервые идентифицирован только в 1999 году — сравнительно недавно для вирусологии.

  2. В крови взрослых слонов часто обнаруживаются антитела к EEHV, что указывает на скрытые формы инфекции.

  3. Иммунные белки слонов частично схожи с человеческими, что делает их моделью для изучения вирусов герпеса.

Исторический контекст

  • 1990-е годы - массовые случаи гибели слонят от неизвестной болезни.

  • 1999 год - открытие вируса EEHV.

  • 2010-е - создание первых диагностических тестов.

  • 2025 год - публикация первых результатов вакцинации взрослых животных в Nature Communications.

Учёные планируют продолжить исследования на детёнышах и разработать универсальную вакцину против всех подтипов EEHV.
Эта работа объединяет вирусологов, ветеринаров и специалистов по сохранению редких животных со всего мира.

