В Госдуме посоветовали Ивану Урганту публично поддержать участников СВО

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что телеведущему Ивану Урганту необходимо публично поддержать участников специальной военной операции. Об этом она сообщила изданию "NEWS.ru".
По словам Елены Драпеко, никакие другие действия не помогут Ивану Урганту вернуться к бывшей популярности в нашей стране.
"Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал специальную военную операцию. Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет", — заявила депутат Госдумы.
Напомним, что после начала СВО шоумен стал всё реже появляться в эфире и на светских мероприятиях. Кроме того, на днях он сообщил, что не примет участие в благотворительном музыкальном фестивале "Антон тут рядом".
Фото: commons.wikimedia.org/George Mel (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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