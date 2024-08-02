Блиновская начала распродавать имущество для погашения долгов

Тренер, коуч и проводник в мире исполнения желаний Елена Блиновская организовала распродажу, чтобы закрыть хотя бы часть своих налоговых задолженностей. Роскошное жильё за 70 миллионов рублей уже было продано. Следующим станет автопарк с автомобилем производителя дорогих спортивных суперкаров под маркой Lamborghini и машиной от британской автомобилестроительной компании Bentley. Об этом информирует новостное интернет-СМИ Mash.

Как сообщает российский новостной паблик, на данный момент абсолютно всё имущество блогерши находится под арестом. Единственный возможный вариант изымать денежные средства — это используя спецсчёт в СК, после чего по ходатайству средства переходят в госбюджет. Таким образом, в казну уже было передано 100 миллионов рублей. В собственность государства также уже зачислено элитное жильё, находящееся в современном комплексе бизнес-класса в Даниловском районе ЮАО. Как сообщается, жилое помещение было оформлено на отца Елены Блиновской. 60 миллионов рублей, которые находились на счетах российской блогерши, налоговые специалисты тоже изъяли.

На сегодняшний день проводник в мире исполнения желаний обращается с просьбой снять арест с оставшегося автопарка в виде автомобиля британской автомобилестроительной компании Bentley, чья деятельность основана на изготовлении автомобилей класса "люкс", машины от компании Lamborghini, чьи суперкары считаются одними из самых дорогих, быстрых и надежных в мире, а также мотоцикла американского производителя Harley, снегоболотохода и некоторых других транспортных средств. Снять арест на эти средства передвижения она просит также ради того, чтобы выплатить долг.

Фото: Flickr / Blogtrepreneur (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)