Пенсия в 18 тысяч против гонораров в сотни тысяч: двойная жизнь Елены Прокловой

Актриса, известная миллионам зрителей по культовым ролям в кино и театре, до сих пор продолжает выходить на сцену и собирать аншлаги. Интерес к её творчеству не ослабевает, а организаторы спектаклей готовы платить немалые суммы за участие в постановках. Так, стало известно, что Елена Проклова получает за свои выступления внушительные гонорары — до полумиллиона рублей за одно участие.

Доходы от спектаклей

По информации Telegram-канала "Звездач", артистка получает от 304 до 532 тысяч рублей за спектакль в Театре на Трубной. Эти цифры подтверждают, что даже спустя годы востребованность актрисы остаётся высокой. При этом подобный уровень оплаты сегодня считается довольно редким случаем для российских театров, где финансовые возможности зачастую ограничены.

Высокие гонорары объясняются популярностью Елены Прокловой у зрителей: билеты на спектакли с её участием расходятся быстро, а сама постановка гарантированно собирает полные залы. Для театра это означает не только престиж, но и стабильный доход.

Пенсия и личные откровения

Несмотря на такие внушительные суммы, сама актриса ранее признавалась, что её государственная пенсия крайне мала.

"Мне "повезло" иметь возможность зарабатывать на пенсии, так как размер её маленький", — сказала актриса Елена Проклова.

По словам артистки, от государства она получает лишь 18 тысяч рублей. В интервью Елена отмечала, что на эту сумму прожить практически невозможно, поэтому ей важно продолжать работать.

Взгляд на социальную систему

Актриса не раз поднимала тему пенсионного обеспечения. Она уверена, что выплаты пожилым людям в России должны зависеть от их заработка в трудоспособные годы.