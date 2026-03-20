Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:48

Эти элементы в интерьере собирают пыль без остановки: уборка становится бесконечной

Обилие текстиля, большое количество открытых поверхностей и сложные формы мебели могут существенно усложнить уход за интерьером, а темная глянцевая мебель делает пыль, разводы и следы эксплуатации особенно заметными. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала дизайнер интерьера, интерьерный психолог Ирина Макарова.

Макарова отметила, что одним из главных факторов, усложняющих уборку, является большое количество текстильных элементов в интерьере. По ее словам, речь идет не только о мебели, но и о декоративных решениях, которые увеличивают количество поверхностей, требующих ухода. При этом чем больше таких элементов используется в пространстве, тем выше нагрузка при регулярной уборке.

"Если в интерьере много текстиля, это всегда означает больше ухода. Это не только ковры и мягкая мебель, но и декоративные элементы, например гобелены или текстильные арт-объекты на стенах. Все это активно собирает пыль, и за такими вещами нужно регулярно следить. Это не разовая уборка, а постоянный процесс, который требует внимания. И чем больше таких элементов в интерьере, тем выше нагрузка по уходу", — пояснила она.

Она также отметила, что на сложность уборки влияет наличие большого количества открытых поверхностей. По ее словам, пыль накапливается на полках, декоре и других открытых зонах, и каждую из них приходится отдельно очищать. Это делает процесс ухода более трудоемким и менее удобным.

"Если в интерьере много открытых поверхностей, на них постоянно скапливается пыль, и каждую полку приходится отдельно протирать, чтобы это выглядело аккуратно. Это не всегда удобно и требует дополнительных усилий. Кроме того, чем больше таких зон и чем сложнее к ним доступ, тем сложнее поддерживать порядок. Поэтому лучше использовать закрытые системы хранения, в том числе со стеклом, — это более функционально и упрощает уход за пространством", — подчеркнула дизайнер.

Специалист добавила, что на сложность уборки влияет и форма мебели. По ее словам, декоративные элементы, резьба и лепнина увеличивают количество труднодоступных мест. Это требует более тщательной и частой уборки, особенно если такие решения широко используются в интерьере. Более лаконичные формы в этом смысле оказываются удобнее в повседневной эксплуатации.

"Это не значит, что от классических элементов нужно полностью отказываться. Их можно использовать, если они нравятся, но лучше не перегружать ими все пространство. Когда весь интерьер состоит из сложных форм и декоративных деталей, уход за ним становится значительно сложнее. Поэтому такие решения стоит применять точечно, сочетая с более простыми предметами. Это позволяет сохранить стиль и при этом не усложнять уборку", — сказала она.

Макарова также указала на особенности выбора материалов и оттенков мебели. По ее словам, визуальное восприятие чистоты во многом зависит от поверхности и цвета. Некоторые покрытия сильнее подчеркивают загрязнения, что требует более частого ухода. При выборе решений важно учитывать не только внешний вид, но и удобство в повседневной эксплуатации.

"Темная мебель, особенно с глянцевым покрытием, делает пыль, разводы и следы более заметными. Если говорить, например, о кухне, то на таких поверхностях могут быть видны даже небольшие капли воды, особенно под воздействием солнечного света. Светлая корпусная мебель в этом плане более практична, поскольку лучше скрывает подобные нюансы. Если же выбираются темные оттенки, стоит отдавать предпочтение матовым материалам, на которых загрязнения не так заметны", — заключила Макарова.

