Энергетический прорыв: как на Кавказе обеспечили светом тысячи домов и предприятий

Энергетики компании "Россети Северный Кавказ" за первые шесть месяцев 2025 года обеспечили подключение к централизованным электросетям 8 296 новых объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общий объем выделенной мощности составил 197,7 МВт, что позволило значительно улучшить энергообеспечение жителей и предприятий региона.

Наибольшее количество подключений зафиксировано в Чеченской Республике — 2 400 объектов получили 52,3 МВт мощности. В Ставропольском крае к сетям присоединили 1 231 потребителя с суммарной мощностью 56,6 МВт. Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия также показали значительные результаты, обеспечив электричеством от 616 до 1 911 новых объектов в каждом регионе.

Особое внимание энергетики уделили промышленным предприятиям. Крупнейший на Северном Кавказе мясоперерабатывающий комбинат получил дополнительные мощности, а компания по добыче полезных ископаемых в Кармадонском ущелье Северной Осетии — 630 кВт.

Для удобства потребителей компания продолжает развивать цифровые сервисы, включая личный кабинет на специализированном портале, где можно оформить заявку на технологическое присоединение дистанционно. Эти меры значительно упрощают процесс подключения к электросетям для жителей отдаленных районов.

Эксперты уже отметили, что реализованные проекты способствуют экономическому развитию региона, улучшению качества жизни населения и созданию условий для привлечения новых инвестиций в северокавказские республики.