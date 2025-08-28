Ночные гонки под запретом: исторический центр Владивостока закрыли для самокатчиков

Владивосток ужесточил правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, введя ограничения на ночное движение в центральной части города. Согласно новым правилам, с 22:00 до 7:00 запрещено передвижение на указанных устройствах по шести ключевым улицам исторического центра: Светланской, Семеновской, Алеутской, Тигровой, Адмирала Фокина и Океанскому проспекту.

Это решение стало дополнением к ранее установленным ограничениям, которые полностью запрещают использование средств индивидуальной мобильности на площади Борцов Революции, набережной Спортивной гавани, территории Мемориального ансамбля на Корабельной набережной, а также на основных транспортных развязках города, включая Некрасовский путепровод, Рудневский мост, путепровод на Второй речке, Золотой и Русский мосты.

Власти города также реализовали инновационный подход к регулированию парковки электросамокатов. Владивосток стал первым муниципальным образованием в России, где запущен специализированный чат-бот для оперативного реагирования на нарушения правил парковки.

Граждане могут сообщать через этот сервис о случаях брошенной техники на тротуарах, вблизи подъездов жилых домов или на детских площадках. Зафиксированы даже инциденты с выбрасыванием самокатов в морскую акваторию. Операторы обязаны оперативно эвакуировать свою технику при получении уведомлений.

Параллельно в городе создана четкая система специализированных парковочных зон, где разрешено оставлять средства индивидуальной мобильности. Эта мера направлена на упорядочивание использования электросамокатов и предотвращение хаотичного скопления техники в общественных пространствах.

Аналогичные процессы регулирования наблюдаются и в других городах Дальневосточного региона. В Благовещенске, например, приняли еще более строгие меры, полностью запретив использование всех видов средств индивидуальной мобильности, включая сегвеи и моноколеса, в городской черте. Эксперты отмечают, что такие решения отражают общероссийскую тенденцию к формированию правового поля для новых видов персонального транспорта.