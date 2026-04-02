Женщина на электросамокате
© freepik.com is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована 02.04.2026 в 12:53

Люберцы остановили самокаты, но главный риск оказался не в транспорте: юристы увидели другое

Муниципальный запрет самокатов в Люберцах не станет правовым прецедентом для всей страны, но может действовать на местном уровне, если его не оспорят в суде, отметил юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин. В комментарии NewsInfo он оценил законность запрета на передвижение на электросамокатах в подмосковном городе.

Ранее Российская газета сообщила, что власти подмосковных Люберцев приняли решение ограничить передвижение в городе на самокатах, в том числе кикшеринговых.

Бенхин пояснил, что в России нет прецедентного права, поэтому решение муниципальных властей само по себе не может автоматически распространиться на федеральный уровень. По его словам, для этого нужен уже совсем другой механизм — через федеральный закон, который будет инициирован и принят на уровне Совета Федерации и Госдумы.

"На уровне муниципалитета, если они смогут контролировать, запрещать и соблюдать эти запреты, заставлять, то великолепно, может меньше будет травм и жалоб. Но в федеральном плане это ничего не значит", — отметил Бенхин.

При этом юрист указал, что правила дорожного движения относятся к федеральному уровню, поэтому в такой мере люберецкого муниципалитета он усматривает превышение полномочий.

"Здесь есть превышение полномочий с одной стороны, а с другой стороны, это забота о безопасности граждан. Если не будет каких-то общественных деятелей, объединений граждан, которые эту меру в суде попытаются обжаловать и сказать, что это неправомочно, то тогда она будет работать. Я как юрист усматриваю превышение полномочий", — подчеркнул правовед.

