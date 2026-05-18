Электросамокат
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:56

Чужой аккаунт больше не спасет: аренду электросамокатов могут поставить под жесткий контроль

Ужесточение идентификации пользователей прокатных электросамокатов необходимо, чтобы несовершеннолетние не могли брать СИМ через чужие аккаунты, пояснил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. О том, почему нужно ли вводить обязательную авторизацию через Госуслуги для пользователей электросамокатов, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

В России могут ввести обязательную авторизацию самокатчиков через "Госуслуги", сообщило ранее издание Газета.ру.

Васильев отметил, что назвать сроки возможного введения обязательной авторизации пока невозможно, поскольку это зависит от законодательных инициатив и процедур. При этом проблема с использованием средств индивидуальной мобильности, по его словам, существует давно и особенно остро проявляется с началом летних каникул.

"Аварийность и смертность в ДТП с автомобилями продолжают снижаться довольно уверенными темпами, с самокатами и СИМами все выглядит совсем по-другому. Много людей на средствах индивидуальной мобильности нарушают правила использования транспортных средств, нет индивидуальной защиты, нет шлемов, ездят где попало, по дорогам, по которым ездят автомобили, в разных направлениях совершенно. Очень часто дети по двое-трое на одном самокате перемещаются", — сказал Васильев.

Автоэксперт обратил внимание, что владельцы собственных СИМ, как правило, чаще используют защиту и ведут себя аккуратнее. Основные риски, по его словам, связаны с прокатными самокатами и ситуациями, когда несовершеннолетние могут получить доступ к аренде без полноценной проверки личности.

"Надо ужесточать идентификацию пользователей СИМов, исключать по возможности пользование чужими аккаунтами при взятии самокатов в аренду. Речь идет о штрафах для владельца аккаунта, того, кто воспользовался самокатом, установить не всегда бывает легко и просто. Каким-то образом рассмотреть процедуру идентификации личности при начале аренды транспортного средства", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что любая система контроля потребует финансовых затрат, поскольку речь идет об автоматизированной проверке личности пользователя при начале аренды. По мнению специалиста, порядок в этой сфере необходим, но само ужесточение правил может не дать очевидного результата, если у нарушителей сохранятся лазейки.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

