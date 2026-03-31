Число поездок на электросамокатах поражает: без новых правил уже не обойтись

Рынок кикшеринга перестал расти прежними темпами, но уже достиг сотен миллионов поездок в год, актуальным становится обучение водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В эфире Pravda.Ru она прокомментировала масштабы рынка и способы его регулирования.

Эрдман пояснила, что бурный рост первых лет уже остался в прошлом, индустрия СИМов постепенно выходит на стабильный уровень.

Она подчеркнула, что рынок закономерно переходит к стадии насыщения и демонстрирует огромные объемы использования.

"И тут большой вопрос, который мы не можем обойти. Обучение миллионов людей. Открыть везде классы обучения невозможно, нет таких возможностей у автошкол. У нас в стране примерно около тысячи автошкол, они не будут сейчас бежать и кричать, давайте к нам обучаться. Для этого надо иметь кучу оборудования, учебных программ. То же самое касается десятков миллионов людей, которые тоже не побегут учиться, потому что пока нет никакой регистрации, зачем я пойду платить дополнительные деньги, чтобы получить бумажку, которую никто не спросит", — говорит эксперт.

По словам Эрдман, возможным выходом могло бы стать обучение езды на электросамокатах еще в школе.

"Курс должен быть сквозной, с первого класса по одиннадцатый, он должен быть ступенчатый. В первом классе учимся переходить улицу на зеленый свет в игровой форме. В четвертом классе говорим ребенку, вот тебе обычный самокат, знаки поучим. В шестом классе условно говорим про электросамокат, в промежутке велосипед, чтобы дети постепенно учились", — предлагает специалист.

По ее словам, официальная статистика рынка СИМов охватывает только прокатные сервисы, однако реальный масштаб значительно шире. Эксперт добавила, что при учете частных самокатов общее число поездок фактически приближается к миллиарду.

"Частных, к сожалению, мы посчитать не можем, это просто невозможно, пока не видна схожая с кикшерингом система учета. Я думаю, что эту цифру можно смело умножить на два. И мы точно не ошибемся" — пояснила Эрдман.

Несмотря на завершение этапа стремительного роста, рынок микромобильности достиг масштабов, при которых вопросы регулирования становятся ключевыми, резюмировала эксперт.

