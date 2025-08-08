Метро будущего: как новое Столбово изменит карту московского транспорта

В преддверии Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл первое электродепо "Столбово" в ТиНАО, которое станет ключевым объектом для обслуживания Троицкой линии метро. В будущем, после ввода депо "Троицкое", оно также будет обслуживать Сокольническую линию, что значительно улучшит транспортную логистику столицы.

Площадь комплекса составляет почти 16 гектаров, на которых размещены 50 зданий и 12 км путей. Депо оснащено современным оборудованием, включая автоматизированные системы мойки и станки для обточки колесных пар, что ускоряет обслуживание составов.

Для сотрудников созданы комфортные условия: столовая, медпункт, спортивный зал и комнаты отдыха. После выхода на полную мощность здесь появится более 1500 рабочих мест. Депо связано с Троицкой линией через соединительную ветку за станцией "Новомосковская", а с Сокольнической — тремя ветками от станций "Потапово" и "Новомосковская". Это позволит оперативно распределять составы между линиями.

Уже в сентябре планируется запуск нового участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛа", что сократит время ожидания поездов. Сергей Собянин отметил, что открытие "Столбово" — важный шаг для развития метрополитена и поздравил строителей с профессиональным праздником:

"Поздравляю с Днем строителя! Благодарю за труд на благо Москвы и страны".

Проект реализован с применением 3D-моделирования, что ускорило строительство и избежало ошибок. Депо также разгрузит мощности старого "Замоскворецкого" депо, которое переключится на обслуживание Большой кольцевой линии.

Этот проект стал одним из крупнейших в истории московского метростроя и значительно улучшит транспортную доступность для жителей Новой Москвы, отмечают эксперты.