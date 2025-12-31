Электричество вернули быстро: как Хабаровск пережил аварийное отключение

Сегодня в Хабаровске произошла авария на электросетях, в результате которой часть многоквартирных домов в границах улиц Владивостокская, Ленинградская, Амурский бульвар и переулка Ленинградский остались без электричества. Об этом сообщает издание ДВ-РОСС со ссылкой на администрацию города.

Работы по восстановлению энергоснабжения

Аварийно-восстановительные бригады подразделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) оперативно прибыли на место происшествия и выполнили все необходимые работы для устранения неисправности. Уже в кратчайшие сроки энергоснабжение было полностью восстановлено, и жители пострадавших районов снова получили доступ к электричеству.

Эти события подчеркивают важность быстрого реагирования коммунальных служб в экстренных ситуациях, что позволяет минимизировать последствия для жителей города.