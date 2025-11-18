Открутил-вкрутил, а толку ноль: мигание света как признак опасных неполадок

Моргание света чаще всего связано с ослабленными контактами, износом патронов или падением напряжения, отметил эксперт по ремонту квартир Александр Белов. О распространенных причинах неполадок и необходимости вызывать специалиста он рассказал в беседе с NewsInfo.

Эксперт пояснил, что проблем с освещением может быть много, и их источник не всегда очевиден. Он отметил, что неисправность нередко связана с ослабленными контактами, износом патронов или некорректной работой выключателей.

"Может так напряжение падать. Лампочки открутить, вкрутить, может быть, где-то не дожали. Патрон может разработался. Выключатели, контакты износились. Или при включении-выключении коннект пропадает. Контакты могут быть в клеммной колодке, люстры ослабли. Автоматы в щитке, нужно посмотреть контакты", — отметил Белов.

Он подчеркнул, что самостоятельно разбираться с электрикой небезопасно и после проверки базовых элементов стоит обратиться к специалисту.