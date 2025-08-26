Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Паразиты в розетке: как "выключенная" техника незаметно съедает ваш бюджет

Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме

Даже если техника не работает, а просто подключена к розетке, она может незаметно расходовать электроэнергию. Это явление называется "фантомным" потреблением, рассказал старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков в интервью "Ленте.ру".

Почему устройства продолжают потреблять энергию
Большинство современных приборов не отключаются полностью, а переходят в дежурный режим. Это необходимо для быстрого включения, поддержания сетевого соединения или сохранения настроек.

Самые прожорливые устройства

"Особенно заметно фантомное потребление у медиатехники. Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 ватт… Игровые консоли в режиме ожидания — 10-23 ватта… Музыкальные центры и AV-ресиверы — от 0,1 до 2 ватт", — пояснил Буряков.

К другим активным потребителям относятся:

  • Роутеры — 5-20 Вт при круглосуточной работе.
  • NAS-хранилища — 5-15 Вт у энергоэффективных моделей, до 30-40 Вт у мощных.
  • Кофемашины — около 1 Вт.
  • Духовые шкафы и микроволновки с дисплеем — 1-3 Вт.
  • Кондиционеры и обогреватели с пультом — 0,5-3 Вт.
  • Премиальные зарядные устройства — до 3 Вт.
  • Умные колонки — 2-5 Вт.
  • Электрические полотенцесушители — 10-15 Вт.

Как сократить лишние расходы
Буряков советует:

  • вынимать зарядные устройства из розетки, если они не используются;
  • подключать технику к удлинителям с выключателем;
  • при необходимости отключать роутер на ночь;
  • при покупке смотреть на класс энергоэффективности;
  • использовать умные розетки с таймером для контроля потребления.

