Паразиты в розетке: как "выключенная" техника незаметно съедает ваш бюджет

Даже если техника не работает, а просто подключена к розетке, она может незаметно расходовать электроэнергию. Это явление называется "фантомным" потреблением, рассказал старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков в интервью "Ленте.ру".

Почему устройства продолжают потреблять энергию

Большинство современных приборов не отключаются полностью, а переходят в дежурный режим. Это необходимо для быстрого включения, поддержания сетевого соединения или сохранения настроек.

Самые прожорливые устройства

"Особенно заметно фантомное потребление у медиатехники. Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 ватт… Игровые консоли в режиме ожидания — 10-23 ватта… Музыкальные центры и AV-ресиверы — от 0,1 до 2 ватт", — пояснил Буряков.

К другим активным потребителям относятся:

Роутеры — 5-20 Вт при круглосуточной работе.

NAS-хранилища — 5-15 Вт у энергоэффективных моделей, до 30-40 Вт у мощных.

Кофемашины — около 1 Вт.

Духовые шкафы и микроволновки с дисплеем — 1-3 Вт.

Кондиционеры и обогреватели с пультом — 0,5-3 Вт.

Премиальные зарядные устройства — до 3 Вт.

Умные колонки — 2-5 Вт.

Электрические полотенцесушители — 10-15 Вт.

Как сократить лишние расходы

Буряков советует: