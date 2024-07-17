Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для имплантируемой электроники. Основой батарей является многослойный "бутерброд" с гибким электролитом на базе литиевых солей, имидазола, этиленгликоля и метилакрилата, а также электродами из лития, углерода и серебряных нанопроводов.

Эти батареи могут выдерживать значительное растягивание, обладают высокой эластичностью и способны к быстрой зарядке. Они переносят много циклов заряда-разряда и обладают в шесть раз большей емкостью по сравнению с аналогами, использующими жидкий электролит. Это делает их подходящими для использования в гибкой вживляемой и носимой электронике, которая подвергается механическим нагрузкам в процессе эксплуатации, сообщает ТАСС.

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