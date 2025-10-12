Деньги дали, но просить назад будут: электронике включили кредитный режим выживания

Развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности становится одним из приоритетов государственной политики. Минпромторг России представил масштабную программу, в рамках которой с 2026 по 2028 годы на поддержку отрасли планируется направить 428 млрд рублей. Это крупнейшее вложение за последние годы, отражающее смену подхода к финансированию — от безвозвратных субсидий к льготным кредитам и стимулированию конкретных технологических направлений.

Крупнейшая инвестиция за десятилетие

В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы, одобренном комитетом Госдумы по промышленности и торговле, предусмотрено:

• в 2026 году — 186,5 млрд рублей;

• в 2027 году — 122,4 млрд рублей;

• в 2028 году — 119,6 млрд рублей.

Рост по сравнению с предыдущим законом № 419-ФЗ впечатляющий: финансирование увеличено почти в 5,7 раза. Наибольший прирост ожидается в 2026 году — плюс 157 млрд рублей, что соответствует росту в 6,3 раза относительно ранее утверждённого бюджета.

"Бюджет госпрограммы на предстоящий период достаточно сбалансированный", — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

На что направят средства

Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" включает два ключевых федеральных проекта:

"Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции". Именно на него придётся основной рост поддержки — с 18,4 до 175,4 млрд рублей в 2026 году. "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции". Он получит финансирование на модернизацию производственных площадок и расширение компонентной базы.

Рост ассигнований связан с переходом к более гибкой системе управления инвестициями: часть средств перераспределяется из прежних субсидий в программы льготного кредитования и стимулирования разработок.

Как менялась политика поддержки

В 2025 году финансирование радиоэлектроники сократилось: Минпромторг прекратил выдачу субсидий, предложив компаниям пользоваться льготными займами через Фонд развития промышленности. Параллельно часть функций передали Российскому научному фонду, фонду "Сколково" и Фонду содействия инновациям.

Позднее Минфин предложил уменьшить размер субсидий на НИОКР — с 90% до 70% от стоимости работ. Однако взамен появились новые налоговые стимулы: нулевая ставка страховых взносов сверх базы в 2,7 млн рублей и сохранение пониженной ставки 7,6% в пределах этой суммы.

По словам Алиханова, расширить финансирование помогла поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, который ранее на форуме "Микроэлектроника 2025" объявил о планах направить 250 млрд рублей на развитие микроэлектроники. За последние пять лет объём отрасли вырос до 3,4 трлн рублей, а к концу текущего года превысит 3,5 трлн.

Новые источники средств

В документе указано, что поступления от новой пошлины на маркировку товаров также будут направлены на программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". Это позволит дополнительно стимулировать исследовательские центры и инновационные компании.

Мнения участников рынка

"Запланированные суммы — это скорее перераспределение средств. Переход от невозвратного субсидирования к льготному кредитованию может положительно повлиять на отрасль", — отметил представитель компании Fplus.

Он добавил, что приоритетными могут стать разработка отечественных литографов, химических компонентов и систем автоматического проектирования. Эксперт подчеркнул важность ограничения импорта аналогичных продуктов и повышения кооперации между предприятиями.

"Налоговые льготы и дешёвые кредиты работают только при наличии реальной выручки и инвестиций", — отметил представитель ГК "Элемент", подчеркнув, что регулятор, вероятно, заинтересован в ускорении внедрения существующих решений.

Аналитические оценки

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что государство перешло к точечной поддержке. По его словам, за три года стало ясно, какие компании способны выпускать конечные продукты, а какие ограничиваются презентациями.

"Сравнивать российскую поддержку с США и Китаем сложно — объёмы затрат несопоставимы", — добавил Вильянов.

Председатель правового комитета Альянса RISC-V Антон Плесков заявил, что пока неясно, какие конкретно проекты получат средства: основная часть бюджета идёт на уже запущенные инициативы.

Аналитик Алексей Бойко считает, что рост бюджета связан со сменой модели поддержки. Он отметил, что в краткосрочной перспективе это создаст сложности для производителей, однако даже небольшие объёмы кредитных программ будут ощутимыми для отдельных стартапов.

"Новые объёмы инвестиций в 20 раз больше прежних сокращений, что показывает значимость электроники и микроэлектроники для государства", — подчеркнул генеральный директор Comnews Group Леонид Коник.

А что если смена модели не оправдает себя?

Переход к возвратному финансированию вызывает осторожность у части отрасли: не все компании готовы брать кредиты даже под льготные проценты. В случае неудачных разработок они рискуют не только потерять проект, но и понести долговые обязательства. Тем не менее, эксперты отмечают, что механизм стимулирует более осознанный выбор проектов и повышает эффективность расходов.

Для компенсации рисков государство планирует развивать инфраструктурные фонды, которые помогут предприятиям пройти "долину смерти" между разработкой прототипа и началом серийного производства.

Плюсы и минусы новой схемы поддержки

Плюсы Минусы Повышение эффективности бюджетных расходов Рост долговой нагрузки на предприятия Поддержка реально работающих компаний Сложности для малых участников рынка Привлечение частных инвестиций Долгие согласования проектов Развитие новых направлений (литография, САПР) Недостаточная прозрачность распределения средств

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда начнётся финансирование новой программы?

С 1 января 2026 года. Средства распределят между федеральными проектами поэтапно.

Какие направления получат приоритет?

Микроэлектроника, компонентная база, литографическое оборудование и материалы.

Кто сможет претендовать на льготное кредитование?

Отечественные производители радиоэлектроники, НИИ и инжиниринговые центры.

Заменят ли кредиты субсидии полностью?

Частично. Субсидии сохранятся для критически важных направлений, но в меньшем объёме.

Будет ли контроль за целевым расходованием средств?

Да, Минпромторг планирует внедрить цифровую систему мониторинга и аудита.

Мифы и правда о господдержке электроники

• Миф: государство просто раздаёт деньги.

Правда: теперь компании обязаны возвращать средства в виде льготных кредитов и отчётности по результатам.

• Миф: программа рассчитана только на крупные корпорации.

Правда: часть бюджета предназначена для малых предприятий и стартапов в сфере микроэлектроники.

• Миф: увеличение бюджета приведёт к инфляции.

Правда: средства будут распределяться поэтапно и в основном направлены в высокотехнологичные сектора, а не в потребительский рынок.

3 интересных факта

По данным Минпромторга, каждый рубль инвестиций в радиоэлектронику создаёт до 4 рублей добавленной стоимости в смежных отраслях. В 2024 году объём российского рынка микроэлектроники вырос на 14%, несмотря на сокращение субсидий. К 2030 году Россия планирует локализовать производство до 70% электронно-компонентной базы.

Исторический контекст

Программа поддержки радиоэлектроники действует с начала 2000-х годов. Первые крупные субсидии появились в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", а активное развитие отрасли началось после 2020 года, когда возникла необходимость импортозамещения микрочипов.

Сейчас, после нескольких лет оптимизации расходов, государство возвращается к активным инвестициям, но с новым подходом — ставкой на эффективность и самоокупаемость проектов.