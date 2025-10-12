Деньги дали, но просить назад будут: электронике включили кредитный режим выживания
Развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности становится одним из приоритетов государственной политики. Минпромторг России представил масштабную программу, в рамках которой с 2026 по 2028 годы на поддержку отрасли планируется направить 428 млрд рублей. Это крупнейшее вложение за последние годы, отражающее смену подхода к финансированию — от безвозвратных субсидий к льготным кредитам и стимулированию конкретных технологических направлений.
Крупнейшая инвестиция за десятилетие
В проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы, одобренном комитетом Госдумы по промышленности и торговле, предусмотрено:
• в 2026 году — 186,5 млрд рублей;
• в 2027 году — 122,4 млрд рублей;
• в 2028 году — 119,6 млрд рублей.
Рост по сравнению с предыдущим законом № 419-ФЗ впечатляющий: финансирование увеличено почти в 5,7 раза. Наибольший прирост ожидается в 2026 году — плюс 157 млрд рублей, что соответствует росту в 6,3 раза относительно ранее утверждённого бюджета.
"Бюджет госпрограммы на предстоящий период достаточно сбалансированный", — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
На что направят средства
Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" включает два ключевых федеральных проекта:
-
"Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции". Именно на него придётся основной рост поддержки — с 18,4 до 175,4 млрд рублей в 2026 году.
-
"Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции". Он получит финансирование на модернизацию производственных площадок и расширение компонентной базы.
Рост ассигнований связан с переходом к более гибкой системе управления инвестициями: часть средств перераспределяется из прежних субсидий в программы льготного кредитования и стимулирования разработок.
Как менялась политика поддержки
В 2025 году финансирование радиоэлектроники сократилось: Минпромторг прекратил выдачу субсидий, предложив компаниям пользоваться льготными займами через Фонд развития промышленности. Параллельно часть функций передали Российскому научному фонду, фонду "Сколково" и Фонду содействия инновациям.
Позднее Минфин предложил уменьшить размер субсидий на НИОКР — с 90% до 70% от стоимости работ. Однако взамен появились новые налоговые стимулы: нулевая ставка страховых взносов сверх базы в 2,7 млн рублей и сохранение пониженной ставки 7,6% в пределах этой суммы.
По словам Алиханова, расширить финансирование помогла поддержка премьер-министра Михаила Мишустина, который ранее на форуме "Микроэлектроника 2025" объявил о планах направить 250 млрд рублей на развитие микроэлектроники. За последние пять лет объём отрасли вырос до 3,4 трлн рублей, а к концу текущего года превысит 3,5 трлн.
Новые источники средств
В документе указано, что поступления от новой пошлины на маркировку товаров также будут направлены на программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". Это позволит дополнительно стимулировать исследовательские центры и инновационные компании.
Мнения участников рынка
"Запланированные суммы — это скорее перераспределение средств. Переход от невозвратного субсидирования к льготному кредитованию может положительно повлиять на отрасль", — отметил представитель компании Fplus.
Он добавил, что приоритетными могут стать разработка отечественных литографов, химических компонентов и систем автоматического проектирования. Эксперт подчеркнул важность ограничения импорта аналогичных продуктов и повышения кооперации между предприятиями.
"Налоговые льготы и дешёвые кредиты работают только при наличии реальной выручки и инвестиций", — отметил представитель ГК "Элемент", подчеркнув, что регулятор, вероятно, заинтересован в ускорении внедрения существующих решений.
Аналитические оценки
Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что государство перешло к точечной поддержке. По его словам, за три года стало ясно, какие компании способны выпускать конечные продукты, а какие ограничиваются презентациями.
"Сравнивать российскую поддержку с США и Китаем сложно — объёмы затрат несопоставимы", — добавил Вильянов.
Председатель правового комитета Альянса RISC-V Антон Плесков заявил, что пока неясно, какие конкретно проекты получат средства: основная часть бюджета идёт на уже запущенные инициативы.
Аналитик Алексей Бойко считает, что рост бюджета связан со сменой модели поддержки. Он отметил, что в краткосрочной перспективе это создаст сложности для производителей, однако даже небольшие объёмы кредитных программ будут ощутимыми для отдельных стартапов.
"Новые объёмы инвестиций в 20 раз больше прежних сокращений, что показывает значимость электроники и микроэлектроники для государства", — подчеркнул генеральный директор Comnews Group Леонид Коник.
А что если смена модели не оправдает себя?
Переход к возвратному финансированию вызывает осторожность у части отрасли: не все компании готовы брать кредиты даже под льготные проценты. В случае неудачных разработок они рискуют не только потерять проект, но и понести долговые обязательства. Тем не менее, эксперты отмечают, что механизм стимулирует более осознанный выбор проектов и повышает эффективность расходов.
Для компенсации рисков государство планирует развивать инфраструктурные фонды, которые помогут предприятиям пройти "долину смерти" между разработкой прототипа и началом серийного производства.
Плюсы и минусы новой схемы поддержки
|Плюсы
|Минусы
|Повышение эффективности бюджетных расходов
|Рост долговой нагрузки на предприятия
|Поддержка реально работающих компаний
|Сложности для малых участников рынка
|Привлечение частных инвестиций
|Долгие согласования проектов
|Развитие новых направлений (литография, САПР)
|Недостаточная прозрачность распределения средств
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда начнётся финансирование новой программы?
С 1 января 2026 года. Средства распределят между федеральными проектами поэтапно.
Какие направления получат приоритет?
Микроэлектроника, компонентная база, литографическое оборудование и материалы.
Кто сможет претендовать на льготное кредитование?
Отечественные производители радиоэлектроники, НИИ и инжиниринговые центры.
Заменят ли кредиты субсидии полностью?
Частично. Субсидии сохранятся для критически важных направлений, но в меньшем объёме.
Будет ли контроль за целевым расходованием средств?
Да, Минпромторг планирует внедрить цифровую систему мониторинга и аудита.
Мифы и правда о господдержке электроники
• Миф: государство просто раздаёт деньги.
Правда: теперь компании обязаны возвращать средства в виде льготных кредитов и отчётности по результатам.
• Миф: программа рассчитана только на крупные корпорации.
Правда: часть бюджета предназначена для малых предприятий и стартапов в сфере микроэлектроники.
• Миф: увеличение бюджета приведёт к инфляции.
Правда: средства будут распределяться поэтапно и в основном направлены в высокотехнологичные сектора, а не в потребительский рынок.
3 интересных факта
-
По данным Минпромторга, каждый рубль инвестиций в радиоэлектронику создаёт до 4 рублей добавленной стоимости в смежных отраслях.
-
В 2024 году объём российского рынка микроэлектроники вырос на 14%, несмотря на сокращение субсидий.
-
К 2030 году Россия планирует локализовать производство до 70% электронно-компонентной базы.
Исторический контекст
Программа поддержки радиоэлектроники действует с начала 2000-х годов. Первые крупные субсидии появились в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", а активное развитие отрасли началось после 2020 года, когда возникла необходимость импортозамещения микрочипов.
Сейчас, после нескольких лет оптимизации расходов, государство возвращается к активным инвестициям, но с новым подходом — ставкой на эффективность и самоокупаемость проектов.
