Система без поддержки: как турбизнес остался один на один со сбоями

Туроператоров, обращающихся за помощью в ГИС "Электронная путевка" (ЭП), теперь перенаправляют к новому подрядчику. Как выяснил портал "ТурДом", ещё 16 мая техническое обслуживание системы передали от АО "НТТ" ("Национальные туристические технологии") компании ООО "Фастек", работающей в сфере автоматизации инспекционной деятельности госорганов. Среди её заказчиков — структуры Московской области и несколько федеральных министерств.

Как система осталась без поддержки

Контракт с прежним оператором ("НТТ", входящим в структуру Ростеха) Минэкономразвития не продлило ещё с 1 апреля. В результате система оказалась без техподдержки, и у туроператоров возникали серьёзные сбои:

в начале года некоторые компании не могли передавать данные в "Электронную путевку";

в феврале произошёл технический сбой, из-за которого из реестра турагентств ошибочно удалили тысячи компаний.

Почему сменили подрядчика

По мнению экспертов, передача функций новому оператору логична:

"АО "НТТ” было создано специально под "Электронную путевку”. Возможно, для Ростеха слишком обременительно заниматься её поддержкой", — считает источник, близкий к федеральным органам власти.

Но сервис не улучшился

Судя по отзывам туроператоров, приход "Фастека" пока не сделал систему более удобной:

остаются сложности с заменой сертификатов электронной подписи ;

операторы жалуются на слабую коммуникацию:

"В НТТ хотя бы был сотрудник, который быстро реагировал на запросы и помогал", — отмечают пользователи.

Для чего создана система

ГИС "Электронная путевка" была разработана в 2015–2017 годах для "обеления туристического рынка". Туроператоры обязаны вносить туда информацию обо всех проданных турах.