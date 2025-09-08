Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
зумеры в современном офисе
зумеры в современном офисе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Система без поддержки: как турбизнес остался один на один со сбоями

Контракт с "НТТ" не продлили: техподдержку "Электронной путёвки" теперь ведёт "Фастек"

Туроператоров, обращающихся за помощью в ГИС "Электронная путевка" (ЭП), теперь перенаправляют к новому подрядчику. Как выяснил портал "ТурДом", ещё 16 мая техническое обслуживание системы передали от АО "НТТ" ("Национальные туристические технологии") компании ООО "Фастек", работающей в сфере автоматизации инспекционной деятельности госорганов. Среди её заказчиков — структуры Московской области и несколько федеральных министерств.

Как система осталась без поддержки

Контракт с прежним оператором ("НТТ", входящим в структуру Ростеха) Минэкономразвития не продлило ещё с 1 апреля. В результате система оказалась без техподдержки, и у туроператоров возникали серьёзные сбои:

  • в начале года некоторые компании не могли передавать данные в "Электронную путевку";

  • в феврале произошёл технический сбой, из-за которого из реестра турагентств ошибочно удалили тысячи компаний.

Почему сменили подрядчика

По мнению экспертов, передача функций новому оператору логична:

"АО "НТТ” было создано специально под "Электронную путевку”. Возможно, для Ростеха слишком обременительно заниматься её поддержкой", — считает источник, близкий к федеральным органам власти.

Но сервис не улучшился

Судя по отзывам туроператоров, приход "Фастека" пока не сделал систему более удобной:

  • остаются сложности с заменой сертификатов электронной подписи;

  • операторы жалуются на слабую коммуникацию:

"В НТТ хотя бы был сотрудник, который быстро реагировал на запросы и помогал", — отмечают пользователи.

Для чего создана система

ГИС "Электронная путевка" была разработана в 2015–2017 годах для "обеления туристического рынка". Туроператоры обязаны вносить туда информацию обо всех проданных турах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Вильнюсе открыт пешеходный маршрут протяжённостью 111 км вокруг города сегодня в 18:50

111 километров свободы: как поход вокруг Вильнюса превращается в приключение

Откройте для себя Вильнюс, пройдя 111 км пешим маршрутом. 10 этапов, каждый со своей уникальной атмосферой, ждут вас на пути к новому опыту.

Читать полностью » Туристы выбирают между Таджикистаном и Казахстаном для путешествий после Узбекистана сегодня в 17:46

Таджикистан против Казахстана: какое сердце Центральной Азии выбрать

Исследуйте два совершенно разных мира: Таджикистан и Казахстан предлагают уникальные впечатления для путешественников. Какую сторону выбираете вы?

Читать полностью » В Афинах доступны пляжи Варкиза, Астир, Схиниас, Легрена и Сунион сегодня в 16:42

Афины без Парфенона: курортный рай в тени античных руин

Исследуйте разнообразие Афинской Ривьеры с нашими 10 пляжами! От уединенных бухт до гламурных курортов — найдите идеальное место для отдыха у моря.

Читать полностью » В Логроньо в сентябре проходит Фиеста де Сан-Матео с топтанием винограда 06.09.2025 в 15:11

Красное вино, золотые листья и тёплое море: осень в Испании словно сказка для взрослых

Познайте Испанию осенью: от фестивалей вина и оливок в Ла-Риохе и Хаэне до сырных ярмарок на Менорке - каждый регион порадует своим вкусом.

Читать полностью » В программе отдыха в Северной Корее были экскурсии, пляж и восхождение на гору Пэкту сегодня в 14:39

"Всё включено" по-северокорейски: как выглядит курорт в стране с закрытыми границами

Как провести отпуск в Северной Корее и что ждет туристов в Расоне? Семья блогера Ra-ri-ru делится впечатлениями о пляжах, отелях и экскурсиях.

Читать полностью » Безопасность полётов на шарах в Каппадокии контролируется государственными службами сегодня в 14:26

Секрет безопасных полетов: кто отвечает за воздушные шары в Турции

Полёты на шарах в Каппадокии безопасны: их контролируют государственные службы, лицензированные пилоты и строгие стандарты турецкого воздухоплавания.

Читать полностью » Самые популярные маршруты на Великой Китайской стене — Бадалин и Мутяньюй 06.09.2025 в 13:53

Великая стена скрывает больше, чем видно туристам: секреты, растянувшиеся на 22 тысячи километров

Великая Китайская стена хранит тайны тысячелетий, и каждый её участок уникален. Узнайте, как подготовиться к визиту и увидеть её во всей красе.

Читать полностью » Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах сегодня в 13:17

Почему туристы в Каппадокии встают до рассвета ради шаров

Утро в Каппадокии перед полётом на шарах — это ранний подъём, инструктаж, подготовка воздушных судов и рассвет, который делает событие незабываемым.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Меган Руп объяснила, почему мамам важно уделять время себе и спорту
Культура и шоу-бизнес

Баз Лурманн представил фильм "Эпик: Элвис Пресли на концерте" на фестивале в Торонто
Еда

Учёные сравнили трёхразовое питание и частые перекусы: что полезнее
Дом

Натяжные потолки рекомендуют мыть раз в 3–5 месяцев на кухне и в ванной
Красота и здоровье

Псориаз поражает до 3% населения и может приводить к воспалению суставов — врачи
УрФО

РИАН: Пермский край занял 17-е место в рейтинге рынка труда по итогам 2024 года
СФО

ХМАО вошёл в топ-5 регионов России по уровню пенсионных выплат
Наука и технологии

Искусственные клетки с хемотаксисом движутся по химическому градиенту — исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet