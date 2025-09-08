Система без поддержки: как турбизнес остался один на один со сбоями
Туроператоров, обращающихся за помощью в ГИС "Электронная путевка" (ЭП), теперь перенаправляют к новому подрядчику. Как выяснил портал "ТурДом", ещё 16 мая техническое обслуживание системы передали от АО "НТТ" ("Национальные туристические технологии") компании ООО "Фастек", работающей в сфере автоматизации инспекционной деятельности госорганов. Среди её заказчиков — структуры Московской области и несколько федеральных министерств.
Как система осталась без поддержки
Контракт с прежним оператором ("НТТ", входящим в структуру Ростеха) Минэкономразвития не продлило ещё с 1 апреля. В результате система оказалась без техподдержки, и у туроператоров возникали серьёзные сбои:
-
в начале года некоторые компании не могли передавать данные в "Электронную путевку";
-
в феврале произошёл технический сбой, из-за которого из реестра турагентств ошибочно удалили тысячи компаний.
Почему сменили подрядчика
По мнению экспертов, передача функций новому оператору логична:
"АО "НТТ” было создано специально под "Электронную путевку”. Возможно, для Ростеха слишком обременительно заниматься её поддержкой", — считает источник, близкий к федеральным органам власти.
Но сервис не улучшился
Судя по отзывам туроператоров, приход "Фастека" пока не сделал систему более удобной:
-
остаются сложности с заменой сертификатов электронной подписи;
-
операторы жалуются на слабую коммуникацию:
"В НТТ хотя бы был сотрудник, который быстро реагировал на запросы и помогал", — отмечают пользователи.
Для чего создана система
ГИС "Электронная путевка" была разработана в 2015–2017 годах для "обеления туристического рынка". Туроператоры обязаны вносить туда информацию обо всех проданных турах.
