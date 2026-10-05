Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Четверо мужчин за столом
Четверо мужчин за столом
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:43

Подделать решение жильцов станет сложнее: собрания собственников переводят на новые правила

Внедрение обязательного электронного голосования и передача протоколов общего собрания собственников жилья через МФЦ позволят свести к минимуму риск фальсификации решений, сообщила NewsInfo директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Ранее сообщалось, что Минстрой поддержал инициативу депутатов Государственной Думы по ужесточению борьбы с подделкой результатов общих собраний собственников жилья. Ведомство предложило сохранить требование указывать точное место проведения мероприятия, если процедура проходит в традиционной бумажной форме.

Подобные инициативы направлены на защиту интересов граждан, как и юридический барьер в виде запрета на регистрацию сделок без личного участия владельца.

Одной из ключевых проблем эксперт назвала отсутствие эффективного контроля со стороны ГЖИ, где протоколы общих собраний собственников жилья зачастую лежат "безликими" без должной проверки. При этом эксперты подчеркивают, что смена управляющей компании требует особой бдительности, чтобы исключить потерю данных о переплатах жильцов.

"Наказания за то, что протокол сдается на хранение поздно, никакого нет. Получается, что протокол является официальным документом, но с ним такие бывают метаморфозы. Следующий момент, который предусматривает данный законопроект — возможность субъекту определить совместно с органами местного самоуправления место сдачи и хранения протоколов", — рассказала Вепрецкая.

Специалист пояснила, что сейчас документы хранятся всего три года, и в случае судебных разбирательств их бывает сложно получить. Новые правила могут обязать инициаторов сдавать оригиналы через МФЦ в органы местного самоуправления. Для обеспечения прозрачности системы также обсуждается участие нотариуса в процессе заверения волеизъявления граждан

Важным шагом, по мнению эксперта, станет массовый переход на электронный формат. В системе ГИС ЖКХ или региональных сервисах идентификация личности и проверка прав собственности исключают возможность участия посторонних лиц. Это актуально, учитывая, что автоматизация процессов в жилищной сфере становится приоритетом для государства в 2026 году.

"Уязвимость подписи в протоколах очень серьезная. При электронном голосовании происходит множество идентификаций, идентификация личности, правоспособность этой личности. Является ли человек собственником, имеет ли он право голосования", — подчеркнула специалист.

В завершение эксперт добавила, что живая человеческая подпись на бумаге слишком легко поддается имитации, что создает почву для злоупотреблений. Для защиты прав потребителей важно также знать, как оспорить ошибки в начислениях, которые могут возникнуть при некорректной работе управляющих организаций.

Проверено экспертом: эксперт по недвижимости Алексей Корнеев, эксперт в сфере недвижимости Валентина Игнатова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Над головой выросло озеро: натяжной потолок после потопа можно спасти, но есть опасный нюанс 01.10.2026 в 9:03

Появление водяного пузыря на поверхности требует предельной концентрации и понимания структуры материала, чтобы не допустить критического разрыва.

Читать полностью » Шторы перестали собираться в складки: ровные панели делают окно похожим на раздвижную стену 30.09.2026 в 17:58

Эти лаконичные конструкции давно вышли за рамки простого декора окон, помогая трансформировать пространство без использования тяжелых перегородок.

Читать полностью » Холод приходит в квартиру через мелочи: несколько мест лучше проверить до первых заморозков 30.09.2026 в 9:47

Мелкие недочеты в начале сезона часто перерастают в серьезные поломки, которые вскрываются в самый неподходящий момент после включения отопления.

Читать полностью » Прописку спрашивают, но она решает не всё: ребёнка можно прикрепить к поликлинике в другом регионе 29.09.2026 в 16:27

Столкнулись с отказом в прикреплении ребенка к поликлинике после переезда из-за отсутствия прописки, хотя закон полностью на вашей стороне.

Читать полностью » Ни шва, ни стыка — и комната будто выросла: такое покрытие меняет восприятие пространства 29.09.2026 в 11:22

Создание идеально ровного покрытия без единого шва требует ювелирной точности, ведь малейшее нарушение технологии приводит к порче всей площади пола.

Читать полностью » Квартир больше, чем жителей: в Краснодаре строят гигантский жилой комплекс 28.09.2026 в 16:34

Масштаб текущих проектов в Краснодаре меняет представление о комфорте, сталкивая покупателей с реальностью плотной застройки и растущей нагрузкой.

Читать полностью » Забор выглядит дешёвым не из-за сетки: одна ошибка превращает рабицу в провисшее полотно 28.09.2026 в 8:38

Выбор материала и грамотное натяжение полотна играют решающую роль в том, будет ли ваш забор стоять годами или пойдет волнами после первой же зимы.

Читать полностью » Средняя квартира в России — 48,7 27.09.2026 в 12:13

В регионах России зафиксирован резкий контраст в параметрах строящегося жилья, который ставит под сомнение привычные представления о доступных квадратных метрах.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Молодые россияне все чаще тянутся к антидепрессантам: быстрый эффект скрывает серьезную опасность
Еда
Снаружи хрустит, внутри мягкая: жареной картошке помогает одна ложка совсем не масла
Еда
Корки обычно летят в ведро, а зря: цитрусовый остаток может заменить сразу несколько средств дома
Садоводство
Теплица встала идеально, а через два года пришла тень: место на участке выбирают с запасом
Садоводство
Посевная в сентябре, урожай к Новому году: несколько культур легко переносят грядки в квартиру
Еда
Опята будто загорают прямо в кастрюле: привычный способ варки запускает потемнение грибов
Авто и мото
Спереди новые, сзади старые — звучит логично: на мокрой дороге такая расстановка меняет поведение машины
Еда
Белые не уродились, зато осень взяла своё: в лесах пошли грибы, которые растут группами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet