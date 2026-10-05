Подделать решение жильцов станет сложнее: собрания собственников переводят на новые правила

Внедрение обязательного электронного голосования и передача протоколов общего собрания собственников жилья через МФЦ позволят свести к минимуму риск фальсификации решений, сообщила NewsInfo директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Ранее сообщалось, что Минстрой поддержал инициативу депутатов Государственной Думы по ужесточению борьбы с подделкой результатов общих собраний собственников жилья. Ведомство предложило сохранить требование указывать точное место проведения мероприятия, если процедура проходит в традиционной бумажной форме.

Подобные инициативы направлены на защиту интересов граждан, как и юридический барьер в виде запрета на регистрацию сделок без личного участия владельца.

Одной из ключевых проблем эксперт назвала отсутствие эффективного контроля со стороны ГЖИ, где протоколы общих собраний собственников жилья зачастую лежат "безликими" без должной проверки. При этом эксперты подчеркивают, что смена управляющей компании требует особой бдительности, чтобы исключить потерю данных о переплатах жильцов.

"Наказания за то, что протокол сдается на хранение поздно, никакого нет. Получается, что протокол является официальным документом, но с ним такие бывают метаморфозы. Следующий момент, который предусматривает данный законопроект — возможность субъекту определить совместно с органами местного самоуправления место сдачи и хранения протоколов", — рассказала Вепрецкая.

Специалист пояснила, что сейчас документы хранятся всего три года, и в случае судебных разбирательств их бывает сложно получить. Новые правила могут обязать инициаторов сдавать оригиналы через МФЦ в органы местного самоуправления. Для обеспечения прозрачности системы также обсуждается участие нотариуса в процессе заверения волеизъявления граждан

Важным шагом, по мнению эксперта, станет массовый переход на электронный формат. В системе ГИС ЖКХ или региональных сервисах идентификация личности и проверка прав собственности исключают возможность участия посторонних лиц. Это актуально, учитывая, что автоматизация процессов в жилищной сфере становится приоритетом для государства в 2026 году.

"Уязвимость подписи в протоколах очень серьезная. При электронном голосовании происходит множество идентификаций, идентификация личности, правоспособность этой личности. Является ли человек собственником, имеет ли он право голосования", — подчеркнула специалист.

В завершение эксперт добавила, что живая человеческая подпись на бумаге слишком легко поддается имитации, что создает почву для злоупотреблений. Для защиты прав потребителей важно также знать, как оспорить ошибки в начислениях, которые могут возникнуть при некорректной работе управляющих организаций.

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