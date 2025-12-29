Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
студенческий билет
студенческий билет
© Mos.ru by Фото: Владимир Охрименко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:45

Студенческие билеты уходят в смартфон: закон закрепил электронный формат через Госуслуги

Электронные студбилеты закрепили федеральным законом в России — Известия

Электронные студенческие билеты и зачётные книжки в России теперь закреплены на уровне федерального закона: доступ к ним будет возможен через "Госуслуги" и цифровую среду учебных организаций. Об этом сообщает "Известия". Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, официально опубликован 29 декабря на интернет-портале правовой информации и вводит единый механизм предоставления данных о документах, подтверждающих обучение.

Какие документы станут электронными

Закон распространяется на студентов организаций высшего образования и научных организаций, а также на ординаторов, ассистентов-стажёров и аспирантов. Именно эти категории обучающихся получают право на доступ к данным о студенческих билетах и иных документах, подтверждающих обучение, в электронном виде. В тексте закона прописано, что сведения будут доступны в электронной информационно-образовательной среде той организации, где человек получает образование.

Кроме того, документ предусматривает получение информации через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Как будет работать доступ через "Госуслуги" и вузы

Система предполагает два основных канала получения информации. Первый — электронная образовательная среда конкретного вуза или научной организации, где обучается студент. Второй — "Госуслуги", где сведения должны отображаться в рамках единого портала государственных услуг и через многофункциональный сервис обмена данными.

Отдельно в тексте закона уточняется порядок доступа к сведениям о зачётных книжках. Их данные студенты также смогут получать через электронную образовательную среду своего учебного заведения.

Когда закон начнет действовать

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

При этом закон не отменяет существование традиционных форм документов напрямую, но закрепляет правовой механизм предоставления сведений в цифровом виде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС сегодня в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью » Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС сегодня в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU сегодня в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью » Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia сегодня в 10:26
Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

С 2026 года писательство в России официально станет профессией, но авторы спорят, приведет ли это к реальной поддержке литературы.

Читать полностью » Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU сегодня в 10:26
Ключи только один раз в жизни: правила семейной ипотеки переписывают с 2026 года

С февраля 2026 года семейную ипотеку в России можно будет оформить только один раз, а супруги станут обязательными созаемщиками.

Читать полностью » Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС сегодня в 10:01
Возраст сдвинули вниз — процедуру оставили строгой: что меняется в правилах гражданства

В России изменили правила принесения присяги: теперь она обязательна с 14 лет. Подписан закон, уточняющий порядок вступления гражданства в силу.

Читать полностью » Путин разрешил перевод алиментов в Белоруссию по исполнительным листам — ТАСС сегодня в 10:01
Формальности убрали — выплаты ускорили: трансграничные переводы получили новый порядок

Владимир Путин подписал закон, позволяющий перечислять алименты и компенсации гражданам Белоруссии на счета в белорусских банках.

Читать полностью » Путин унифицировал рассмотрение дел частного обвинения в судах — ТАСС сегодня в 10:01
Два суда — один порядок: правила по делам частного обвинения привели к общему знаменателю

Владимир Путин подписал закон, устраняющий правовую неопределённость в делах частного обвинения и вводящий единый порядок их рассмотрения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин
Авто и мото
Ford запросил регистрацию бренда для запчастей и сервисных услуг — Роспатент
Россия
Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума
Наука
Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин
Мир
МИД Таиланда опроверг запрет на въезд после поездки в Камбоджу — МИД Таиланда
Туризм
Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром
Туризм
Снегопады перегрузили дороги к горнолыжному курорту Улудаг — Турпром
Туризм
Питание в районе Патонг оказалось дороже других районов Пхукета — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet