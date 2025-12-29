Студенческие билеты уходят в смартфон: закон закрепил электронный формат через Госуслуги

Электронные студенческие билеты и зачётные книжки в России теперь закреплены на уровне федерального закона: доступ к ним будет возможен через "Госуслуги" и цифровую среду учебных организаций. Об этом сообщает "Известия". Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, официально опубликован 29 декабря на интернет-портале правовой информации и вводит единый механизм предоставления данных о документах, подтверждающих обучение.

Какие документы станут электронными

Закон распространяется на студентов организаций высшего образования и научных организаций, а также на ординаторов, ассистентов-стажёров и аспирантов. Именно эти категории обучающихся получают право на доступ к данным о студенческих билетах и иных документах, подтверждающих обучение, в электронном виде. В тексте закона прописано, что сведения будут доступны в электронной информационно-образовательной среде той организации, где человек получает образование.

Кроме того, документ предусматривает получение информации через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Как будет работать доступ через "Госуслуги" и вузы

Система предполагает два основных канала получения информации. Первый — электронная образовательная среда конкретного вуза или научной организации, где обучается студент. Второй — "Госуслуги", где сведения должны отображаться в рамках единого портала государственных услуг и через многофункциональный сервис обмена данными.

Отдельно в тексте закона уточняется порядок доступа к сведениям о зачётных книжках. Их данные студенты также смогут получать через электронную образовательную среду своего учебного заведения.

Когда закон начнет действовать

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

При этом закон не отменяет существование традиционных форм документов напрямую, но закрепляет правовой механизм предоставления сведений в цифровом виде.