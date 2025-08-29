Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikipedia by Ballista is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Больше никакого рычага: как одна система освобождает место в салоне

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического

Ещё недавно рычаг ручного тормоза был обязательным атрибутом любого автомобиля. Сегодня его место всё чаще занимает кнопка — компактная и незаметная, но куда более функциональная. Электронный стояночный тормоз (EPB) меняет не только интерьер машины, но и сам подход к безопасности и комфорту за рулём.

Как работает система

Электронный ручной тормоз управляет задними колёсами при помощи электродвигателей. Чтобы активировать его, достаточно одного нажатия на кнопку. В некоторых моделях система включается автоматически — например, когда автомобиль останавливается или паркуется на уклоне.

Преимущества, которые неочевидны на первый взгляд

EPB не ограничивается удобством. Он предлагает водителям функции, которых лишён привычный механический рычаг:

  • Автоматическая защита. Если водитель забудет задействовать тормоз на склоне, система сделает это сама.
  • Помощь на подъёме. При нажатии на газ ручник отключается плавно, избавляя от рывков.
  • Равномерное усилие. Электронное управление снижает износ тормозных колодок и повышает эффективность.
  • Больше пространства в салоне. Отсутствие громоздкого рычага освобождает место для подстаканников или других полезных мелочей.

Когда техника даёт сбой

Как и любая электронная система, EPB не застрахован от поломок. В случае неисправности на панели приборов загорается предупреждающий индикатор. Несмотря на высокую надёжность, специалисты советуют не откладывать визит в сервис при первых признаках неполадок.

