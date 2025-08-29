Больше никакого рычага: как одна система освобождает место в салоне

Ещё недавно рычаг ручного тормоза был обязательным атрибутом любого автомобиля. Сегодня его место всё чаще занимает кнопка — компактная и незаметная, но куда более функциональная. Электронный стояночный тормоз (EPB) меняет не только интерьер машины, но и сам подход к безопасности и комфорту за рулём.

Как работает система

Электронный ручной тормоз управляет задними колёсами при помощи электродвигателей. Чтобы активировать его, достаточно одного нажатия на кнопку. В некоторых моделях система включается автоматически — например, когда автомобиль останавливается или паркуется на уклоне.

Преимущества, которые неочевидны на первый взгляд

EPB не ограничивается удобством. Он предлагает водителям функции, которых лишён привычный механический рычаг:

Автоматическая защита . Если водитель забудет задействовать тормоз на склоне, система сделает это сама.

. Если водитель забудет задействовать тормоз на склоне, система сделает это сама. Помощь на подъёме . При нажатии на газ ручник отключается плавно, избавляя от рывков.

. При нажатии на газ ручник отключается плавно, избавляя от рывков. Равномерное усилие . Электронное управление снижает износ тормозных колодок и повышает эффективность.

. Электронное управление снижает износ тормозных колодок и повышает эффективность. Больше пространства в салоне. Отсутствие громоздкого рычага освобождает место для подстаканников или других полезных мелочей.

Когда техника даёт сбой

Как и любая электронная система, EPB не застрахован от поломок. В случае неисправности на панели приборов загорается предупреждающий индикатор. Несмотря на высокую надёжность, специалисты советуют не откладывать визит в сервис при первых признаках неполадок.