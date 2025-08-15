"Электронный таракан": китайские ученые создали революционного робота-амфибию, который выдерживает 60 кг

Ученые из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC) в Чэнду разработали уникального высокоманевренного мягкого робота, который они назвали "электронным тараканом". Это изобретение, описанное в журнале Nature Communications, демонстрирует впечатляющие характеристики и открывает новые перспективы в области робототехники.

Крошечный робот весит чуть более 1 грамма и имеет длину всего 2 сантиметра. Эти небольшие размеры позволяют ему проникать в ограниченные пространства и двигаться там с удивительной скоростью и ловкостью, превосходя большинство аналогов.

"Электронный таракан" способен перемещаться со скоростью 4,8 корпуса в секунду и поворачиваться на 280 градусов в секунду. Ранее подобная маневренность была достижима только для многосуставных микророботов, что делает эту разработку особенно выдающейся.

Преимущество: точный контроль движений

"Главное преимущество этого микроробота по сравнению с аналогами заключается в том, что он может точно контролировать форму, направление и угол наклона траектории движения конечностей, просто регулируя частоту работы одного привода", — сказал профессор UESTC Пэн Бэй, объясняя ключевые особенности технологии.

"Электронный таракан" обладает уникальной способностью функционировать как робот-амфибия, способный перемещаться как по суше, так и в воде. В водной среде его четыре ноги превращаются в весла, обеспечивая ему эффективное движение.

Подобно своему природному аналогу, "электронный таракан" удивительно живуч. Складная конструкция позволяет ему выдерживать без повреждений внешнее воздействие до 60 килограммов, что делает его устойчивым к различным условиям эксплуатации.

У "роботаракана" широкий потенциал применения в различных сценариях, таких как поисково-спасательные операции, инспекция трубопроводов и работа в узких и труднодоступных пространствах, где другие роботы не могут справиться.

Однако, перед его практическим внедрением необходимо решить несколько ключевых технических проблем. "Литий-ионный аккумулятор, установленный на этом микророботе, обеспечивает всего около 20 минут работы, что значительно ограничивает его практическую эффективность", — пояснил доцент UESTC У Ичуань, указывая на один из основных недостатков.

В дальнейшем исследователи надеются решить эту проблему, а также добавить своему детищу такие режимы движения, как прыжки или даже короткие перелеты, что повысит адаптивность робота к сложным условиям и значительно расширит сферы его применения.

Интересные факты о роботах:

Первый механический робот был создан в Древней Греции в IV веке до нашей эры.

Термин "робот” был введен в 1920 году чешским писателем Карелом Чапеком.

Самым сложным роботом в мире считается робот-гуманоид ASIMO, разработанный Honda.

В Японии роботы используются в различных сферах, от производства до ухода за пожилыми людьми.

Разработка высокоманевренного мягкого робота-амфибии "электронный таракан" — это важный шаг вперед в области робототехники. Компактный размер, впечатляющая маневренность и прочность открывают широкие перспективы для его применения в различных областях. Дальнейшее совершенствование технологии, включая увеличение времени работы и добавление новых режимов движения, сделает этого робота еще более полезным и эффективным.