Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алмаз
Алмаз
© Wikipedia by Fatimazt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:33

Электронный пучок превратит молекулы в алмазы — что скрывает новый синтез

Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы

Представьте, что алмазы можно выращивать не в экстремальных условиях, а с помощью простого электронного пучка. Исследователи из Токийского университета и их коллеги разработали именно такой метод, который не только синтезирует алмазы, но и защищает органические образцы от повреждений. Это открывает двери для новых подходов к визуализации и анализу.

Традиционные методы синтеза алмазов

Обычно алмазы получают при огромном давлении — десятки гигапаскалей — и температурах в тысячи градусов Кельвина, где они стабильны. Альтернатива — химическое осаждение из паровой фазы, но там алмаз нестабилен.

Группа учёных под руководством Эйити Накамуры, профессора химического факультета Токийского университета, изучила метод низкого давления. Они использовали контролируемое электронное облучение молекулы адамантана (C10H16), которая имеет общий с алмазом тетраэдрический углеродный скелет. Это делает её идеальным прекурсором для наноалмазов.

Главная задача — аккуратно разорвать связи C-H в адамантане, чтобы сформировать новые связи C-C и собрать трёхмерную алмазную решётку. Хотя идея была известна, настоящая проблема заключалась в том, что никто не считал это осуществимым.

Роль масс-спектрометрии и переход к ПЭМ

Ранее масс-спектрометрия показала, что одноэлектронная ионизация помогает разрывать связи C-H. Но этот метод даёт лишь косвенные данные о структуре в газовой фазе и не позволяет изолировать продукты реакций.

Команда применила просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) для отслеживания ионизации твёрдого адамантана с атомным разрешением. Они облучали субмикрокристаллы при 80-200 килоэлектронвольтах, температуре 100-296 Кельвинов в вакууме, в течение десятков секунд.

Потенциал и личный путь исследователя

Этот подход не только показывает эволюцию наноалмазов, но и доказывает потенциал ПЭМ для изучения реакций органических молекул. Для Накамуры, с 30-летним опытом в синтетической химии и 15 годами расчётов, это был прорыв.

"Вычислительные данные дают "виртуальные" пути реакций, но я хотел увидеть их своими глазами", — сказал он.

Однако среди специалистов по просвечивающему электронному микроскопу (ПЭМ) распространено мнение, что органические молекулы быстро разлагаются под воздействием электронного пучка. Мои исследования с 2004 года — это постоянная борьба, призванная доказать обратное.

Результаты экспериментов

В итоге получились бездефектные наноалмазы кубической структуры, диаметром до 10 нанометров, с выделением водорода. Изображения с временным разрешением показали переход олигомеров в сферические наноалмазы, зависящий от скорости разрыва C-H. Тестирование других углеводородов подтвердило уникальность адамантана.

Результаты меняют взгляд на химию в электронной литографии, поверхностной инженерии и микроскопии. Они подтверждают, что образование алмазов в метеоритах и осадочных породах может происходить из-за высоких энергий.

Накамура отметил возможности для синтеза легированных квантовых точек, нужных для квантовых компьютеров и датчиков.

"Этот пример синтеза алмаза — окончательное доказательство того, что электроны не разрушают органические молекулы, а позволяют им вступать в четко определенные химические реакции, если мы придадим молекулам, подлежащим облучению, подходящие свойства", — заявил он.

Это завершает его 20-летнюю мечту и меняет правила в областях, где электронные пучки применяют для исследований. Теперь учёные смогут лучше понимать взаимодействия при облучении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палеонтологи нашли окаменелости крокодиломорфа в Патагонии сегодня в 16:55

Окаменелости меняют взгляд: хищник 250 кг, что перевернул пищевую цепь динозавров

В Патагонии нашли останки гигантского хищника, охотившегося на динозавров 70 млн лет назад. Что это меняет в понимании мелового периода?

Читать полностью » Исследователи применили шиповник для защиты от вирусов гриппа сегодня в 16:49

Грипп А атакует: спасение в шиповнике и душице, которое остановит эпидемию

Учёные нашли способ использовать травы для борьбы с гриппом А. Сборы из душицы и солодки подавляют вирусы на 30%, но есть нюансы. Подробности о природной альтернативе.

Читать полностью » Китайские ученые создали микророботов: энергия схлопывающихся пузырьков – секрет успеха сегодня в 15:30

Тайна схлопывающихся пузырьков: как физическое явление помогает микророботам выполнять сложные задачи

Впервые энергию схлопывающихся пузырьков применили для движения микророботов! Новая технология сулит прорыв в медицине, биоинженерии и точной сборке.

Читать полностью » Учёные Сколтеха создали модель памяти и рассчитали оптимум при семи чувствах сегодня в 14:58

Неожиданный предел памяти: почему всё упирается в "семь чувств"

Учёные из Сколтеха разработали модель памяти и неожиданно выяснили: максимальная ёмкость достигается при семи измерениях. Отсюда вывод — оптимальное число чувств равно семи.

Читать полностью » Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее сегодня в 14:30

Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью

67-летний Тим Эндрюс стал первым в мире, кто прожил полгода после пересадки генетически модифицированной свиной почки. Прорыв в ксенотрансплантации даёт надежду миллионам.

Читать полностью » Оумуамуа оказался экзо-Плутоном: ученые раскрыли тайну межзвездного объекта сегодня в 13:30

Межзвёздный визитёр: Оумуамуа раскрыл секреты планетарного хаоса в ранней Вселенной

Ученые предполагают, что межзвездный объект Оумуамуа является фрагментом азотной экзопланеты, похожей на Плутон. Открытие проливает свет на планетарный хаос в истории ранней Вселенной.

Читать полностью » Глютен или без глютена: физики объяснили разницу в структуре макарон сегодня в 12:30

Секрет упругости раскрыт: физики проникли в наномир макарон и совершили открытие

Физики изучили наноструктуру макарон, чтобы понять, почему варка влияет на их вкус и текстуру. Они раскрыли роль глютена и крахмала, и дали советы по приготовлению.

Читать полностью » Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков сегодня в 11:30

Тайны древнего кладбища: ожерелье из жуков в детской могиле раскрывает ритуалы лужицкой культуры

В Польше археологи обнаружили уникальное украшение из жуков в детской могиле лужицкой культуры. Эта находка проливает свет на древние погребальные ритуалы и символизм.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Юлия Трушкова объяснила, как агрессивный и медленный стили вождения влияют на автомобиль
Красота и здоровье

Профессор Пекка Кархунен: бактерии могут участвовать в развитии инфаркта миокарда
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли
Культура и шоу-бизнес

Фанфик по вселенной Гарри Поттера "Скованные" экранизируют за 3 млн долларов
ПФО

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей
Питомцы

Специалисты назвали правила уборки за питомцами в дождливую погоду
Туризм

Поправки к закону о туризме обяжут туроператоров проверять гостиницы и экскурсоводов по госреестрам
УрФО

В Оренбурге в бургере из "Вкусно и точка" нашли гусеницу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet