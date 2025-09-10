Электронный пучок превратит молекулы в алмазы — что скрывает новый синтез

Представьте, что алмазы можно выращивать не в экстремальных условиях, а с помощью простого электронного пучка. Исследователи из Токийского университета и их коллеги разработали именно такой метод, который не только синтезирует алмазы, но и защищает органические образцы от повреждений. Это открывает двери для новых подходов к визуализации и анализу.

Традиционные методы синтеза алмазов

Обычно алмазы получают при огромном давлении — десятки гигапаскалей — и температурах в тысячи градусов Кельвина, где они стабильны. Альтернатива — химическое осаждение из паровой фазы, но там алмаз нестабилен.

Группа учёных под руководством Эйити Накамуры, профессора химического факультета Токийского университета, изучила метод низкого давления. Они использовали контролируемое электронное облучение молекулы адамантана (C10H16), которая имеет общий с алмазом тетраэдрический углеродный скелет. Это делает её идеальным прекурсором для наноалмазов.

Главная задача — аккуратно разорвать связи C-H в адамантане, чтобы сформировать новые связи C-C и собрать трёхмерную алмазную решётку. Хотя идея была известна, настоящая проблема заключалась в том, что никто не считал это осуществимым.

Роль масс-спектрометрии и переход к ПЭМ

Ранее масс-спектрометрия показала, что одноэлектронная ионизация помогает разрывать связи C-H. Но этот метод даёт лишь косвенные данные о структуре в газовой фазе и не позволяет изолировать продукты реакций.

Команда применила просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) для отслеживания ионизации твёрдого адамантана с атомным разрешением. Они облучали субмикрокристаллы при 80-200 килоэлектронвольтах, температуре 100-296 Кельвинов в вакууме, в течение десятков секунд.

Потенциал и личный путь исследователя

Этот подход не только показывает эволюцию наноалмазов, но и доказывает потенциал ПЭМ для изучения реакций органических молекул. Для Накамуры, с 30-летним опытом в синтетической химии и 15 годами расчётов, это был прорыв.

"Вычислительные данные дают "виртуальные" пути реакций, но я хотел увидеть их своими глазами", — сказал он.

Однако среди специалистов по просвечивающему электронному микроскопу (ПЭМ) распространено мнение, что органические молекулы быстро разлагаются под воздействием электронного пучка. Мои исследования с 2004 года — это постоянная борьба, призванная доказать обратное.

Результаты экспериментов

В итоге получились бездефектные наноалмазы кубической структуры, диаметром до 10 нанометров, с выделением водорода. Изображения с временным разрешением показали переход олигомеров в сферические наноалмазы, зависящий от скорости разрыва C-H. Тестирование других углеводородов подтвердило уникальность адамантана.

Результаты меняют взгляд на химию в электронной литографии, поверхностной инженерии и микроскопии. Они подтверждают, что образование алмазов в метеоритах и осадочных породах может происходить из-за высоких энергий.

Накамура отметил возможности для синтеза легированных квантовых точек, нужных для квантовых компьютеров и датчиков.

"Этот пример синтеза алмаза — окончательное доказательство того, что электроны не разрушают органические молекулы, а позволяют им вступать в четко определенные химические реакции, если мы придадим молекулам, подлежащим облучению, подходящие свойства", — заявил он.

Это завершает его 20-летнюю мечту и меняет правила в областях, где электронные пучки применяют для исследований. Теперь учёные смогут лучше понимать взаимодействия при облучении.