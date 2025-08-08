Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:58

Декарбонизация получила новый импульс: 120 часов стабильной работы — китайский e-DRM поражает

Улавливание CO₂: как китайцы обошли сложности старых технологий

Китайские исследователи совершили прорыв в области борьбы с изменением климата, разработав революционный метод электрифицированного катализа, который не только сокращает выбросы парниковых газов, но и удаляет их из атмосферы больше, чем производит. Данная технология открывает новые горизонты в достижении углеродной нейтральности.

Предыдущие методы: недостатки

До сих пор основной технологией улавливания углекислого газа и метана был сухой риформинг метана (DRM), требующий температур выше 800°C и энергии от ископаемого топлива, что являлось недостатком. В итоге процесс выделял больше CO₂, чем перерабатывал, сводя на нет экологический эффект, что требовало поиска новых решений.

В Китае придумали новое решение — электрифицированный DRM (e-DRM), что является революционным прорывом. Ученые из Нинбоского института технологий и Университета Цзинань смогли превратить CO₂ и метан в синтез-газ (водород + угарный газ), что является ключевым моментом.

E-DRM работает с КПД 80%, сохраняет стабильность более 120 часов и потребляет возобновляемую энергию: солнце, ветер, ГЭС, АЭС, что делает его экологически чистым и эффективным, что крайне важно для борьбы с климатическими изменениями.

Интересные факты:

  • Углекислый газ (CO₂) является основным парниковым газом, вызывающим глобальное потепление.
  • Метан (CH₄) — другой мощный парниковый газ, который в 25 раз сильнее CO₂ по влиянию на климат.
  • Китай является одним из крупнейших в мире эмитентов парниковых газов.
  • Углеродная нейтральность означает достижение баланса между выбросами и поглощением углекислого газа.

Преимущество: отрицательные выбросы

Главное преимущество метода — отрицательные выбросы, что является революционным. Так как e-DRM использует зеленую электроэнергию, он улавливает больше CO₂, чем выделяет при генерации, что необходимо для достижения целей декарбонизации. Это делает технологию перспективной для коммерческого применения и борьбы с изменением климата, что является важным фактором. "Этот метод может стать ключом к углеродной нейтральности", — считают авторы исследования, подчеркивая его значимость.

Эта технология обладает огромным потенциалом для коммерческого применения и борьбы с изменением климата, что является ключевой задачей. Улавливание большего количества CO₂, чем выделяется, создает положительный эффект для окружающей среды, что необходимо для будущих поколений.

Лабораторные испытания: следующий этап

Технология уже прошла лабораторные испытания, и теперь ученые работают над идеей ее промышленного использования, что является следующим шагом. Если внедрение пройдет успешно, e-DRM может стать одним из главных инструментов декарбонизации, что необходимо для достижения поставленных целей.

Успешное внедрение этой технологии может оказать огромное влияние на снижение выбросов парниковых газов и борьбу с изменением климата, что необходимо для сохранения планеты. Эта инновация открывает новую эру в области экологически чистых технологий, предлагая эффективный способ очистки атмосферы от парниковых газов, что необходимо для будущего.

Разработка e-DRM — это важный шаг к достижению углеродной нейтральности и улучшению экологической обстановки на планете, что является целью. Надежда на будущее и вера в технологический прогресс, который поможет решить глобальные экологические проблемы.

