В Подольске восстановили электроснабжение

Электроснабжение в городе в Московской области, где отсутствовал свет в некоторых жилых зданиях и социальных объектах, привели в работоспособное состояние. О произошедшей в Подольске ситуации информировало Минэнерго Московской области.
Как сообщается, обеспечение жителей российского города электрической энергией, которую они перестали получать в штатном режиме по причине аварийной ситуации в семи котельных, было приведено в работоспособное состояние. Все граждане были немедленно переведены на электроэнергию, которая генерируется и находится в готовности для применения в случае отключения основного источника электроэнергии. На данный момент людей, которые остались без электроэнергии, нет.
Фото: Geograph project / Andy Beecroft (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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