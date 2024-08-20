В Подольске восстановили электроснабжение

Электроснабжение в городе в Московской области, где отсутствовал свет в некоторых жилых зданиях и социальных объектах, привели в работоспособное состояние. О произошедшей в Подольске ситуации информировало Минэнерго Московской области.

Как сообщается, обеспечение жителей российского города электрической энергией, которую они перестали получать в штатном режиме по причине аварийной ситуации в семи котельных, было приведено в работоспособное состояние. Все граждане были немедленно переведены на электроэнергию, которая генерируется и находится в готовности для применения в случае отключения основного источника электроэнергии. На данный момент людей, которые остались без электроэнергии, нет.

Фото: Geograph project / Andy Beecroft (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)