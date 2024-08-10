В российской республике три тысячи жителей остались без света и электроэнергии

В результате технического сбоя в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в трёх районах Крыма, около 3000 человек остались без света. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин через Telegram-канал.

"В результате нарушения в работе сетей произошло отключение электричества в Белогорском и Кировском районах. Всего без света остались 49 трансформаторных подстанций, 1085 точек поставки электроэнергии, затрагивая 2640 жителей. Также в Красногвардейском районе в посёлке Октябрьское отключены 5 трансформаторных подстанций, затрагивая 106 точек поставки и 239 человек", — отметил Воронкин.

Для устранения последствий сбоя были немедленно направлены аварийные бригады, которые приступили к восстановлению электроснабжения.

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