Обещали 20 тысяч, прислали счёт на миллионы: в Подмосковье вспыхнул энергетический скандал

Жители строящегося поселка Журавли в Дмитровском районе Московской области оказались в центре скандала из-за счетов за подключение домов к электричеству. Вместо обещанных 10-20 тысяч рублей людям пришли квитанции на миллионы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс — возмущённые собственники готовят коллективное обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Когда обещания расходятся с реальностью

Проблема началась ещё на этапе покупки участков. Представители отдела продаж заверяли покупателей, что стоимость подключения фиксирована и составит не более 20 тысяч рублей. Именно это условие стало для многих решающим аргументом при покупке земли.

Однако после оформления документов и подачи заявок на подключение к электросетям владельцы получили счета, сумма которых исчисляется миллионами рублей.

"Стоимость услуги достигла нескольких миллионов", — сообщил Telegram-канал Baza.

По данным жителей, некоторые квитанции выглядели абсурдно даже с инженерной точки зрения. Например, одному из домовладельцев выставили 7,1 миллиона рублей за подключение, хотя изначально называлась сумма 15 тысяч.

Льготники тоже не исключение

Особое возмущение вызвало то, что "миллионные" счета получили даже те, кто имеет право на льготы.

Так, инвалиду второй группы выставили счёт на 7,1 миллиона рублей. Как пояснили специалисты, причиной стала "удалённость дома" — участок оказался на 92 метра дальше от источника энергоснабжения, чем предусмотрено нормативами.

Другой пример — многодетный священник. Ему за подключение дома к электросети предъявили сумму 1,4 миллиона рублей вместо обещанных 18 тысяч.

Жители отмечают, что подобные случаи не единичны. Люди, купившие участки в одной и той же очереди строительства, получают совершенно разные счета — от десятков тысяч до миллионов рублей, без понятных критериев расчёта.

Что говорят жители

Местные рассказывают, что уже полгода пытаются добиться перерасчёта, однако коммунальные службы лишь ссылаются на "технические особенности сети".

По словам собственников, ни в договорах, ни в публичных документах не было упоминания о возможных дополнительных расходах. Более того, во время сделок представители компании-застройщика уверяли, что все инженерные сети уже подведены и оплачены.

Многие семьи оказались в ситуации, когда дом построен, но подключить его к электричеству невозможно без оплаты неподъёмной суммы.

"Жители требуют от коммунальщиков перерасчёта уже полгода", — уточняет источник.

Попытки добиться справедливости

Не дождавшись внятного ответа от представителей компании, владельцы участков решили объединиться и направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По их мнению, установленные тарифы нарушают принципы прозрачности и равных условий подключения, а также могут содержать признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны энергоснабжающих организаций.

Жители надеются, что ведомство проведёт проверку и обяжет компанию пересмотреть стоимость подключения, а также вернуть деньги тем, кто уже оплатил завышенные счета.

Аналогичные случаи в регионе

Ситуация в поселке Журавли — не единичная. Похожие истории происходили и в других районах Подмосковья.

Ранее ветерану боевых действий с четырьмя детьми выставили счёт на 23 миллиона рублей за подключение дачи к электросети. Тогда чиновники объясняли это "расстоянием до ближайшего источника питания" и необходимостью строительства новых линий.

Такие случаи вызывают недоумение у экспертов: по федеральным правилам, стоимость технологического присоединения к электричеству для физических лиц не должна превышать 550 рублей за киловатт мощности, если расстояние до сети не более 500 метров.

Если же превышение действительно есть, расчёты обязаны быть обоснованы и согласованы с региональной энергетической комиссией. В противном случае действия компании могут считаться неправомерными.

Почему происходят такие ситуации

Специалисты в сфере ЖКХ называют несколько возможных причин появления "золотых" тарифов:

непрозрачная схема подключения : застройщики часто передают сети частным организациям, которые устанавливают собственные расценки;

отсутствие контроля со стороны органов власти ;

неразбериха с документами - часть сетей числится как временные или не введённые в эксплуатацию;

неинформированность покупателей: многие не проверяют, кому принадлежат коммуникации и какие тарифы действуют.

По сути, жители оказываются заложниками ситуации: формально подключение возможно, но стоимость назначается без понятных оснований.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять обещаниям отдела продаж без проверки документов.

Последствие: неожиданные расходы и невозможность подключить дом.

Альтернатива: перед покупкой участка запросить у застройщика технические условия на подключение.

Ошибка: платить счета без анализа.

Последствие: потеря средств, вернуть которые потом крайне сложно.

Альтернатива: обратиться в ФАС, прокуратуру или суд с требованием проверки обоснованности расчётов.

Ошибка: полагаться только на устные заверения.

Последствие: отсутствие доказательств при разбирательствах.

Альтернатива: фиксировать все условия письменно и сохранять переписку.

Таблица "Плюсы и минусы" коллективных обращений