Обещали 20 тысяч, прислали счёт на миллионы: в Подмосковье вспыхнул энергетический скандал
Жители строящегося поселка Журавли в Дмитровском районе Московской области оказались в центре скандала из-за счетов за подключение домов к электричеству. Вместо обещанных 10-20 тысяч рублей людям пришли квитанции на миллионы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс — возмущённые собственники готовят коллективное обращение в Федеральную антимонопольную службу.
Когда обещания расходятся с реальностью
Проблема началась ещё на этапе покупки участков. Представители отдела продаж заверяли покупателей, что стоимость подключения фиксирована и составит не более 20 тысяч рублей. Именно это условие стало для многих решающим аргументом при покупке земли.
Однако после оформления документов и подачи заявок на подключение к электросетям владельцы получили счета, сумма которых исчисляется миллионами рублей.
"Стоимость услуги достигла нескольких миллионов", — сообщил Telegram-канал Baza.
По данным жителей, некоторые квитанции выглядели абсурдно даже с инженерной точки зрения. Например, одному из домовладельцев выставили 7,1 миллиона рублей за подключение, хотя изначально называлась сумма 15 тысяч.
Льготники тоже не исключение
Особое возмущение вызвало то, что "миллионные" счета получили даже те, кто имеет право на льготы.
Так, инвалиду второй группы выставили счёт на 7,1 миллиона рублей. Как пояснили специалисты, причиной стала "удалённость дома" — участок оказался на 92 метра дальше от источника энергоснабжения, чем предусмотрено нормативами.
Другой пример — многодетный священник. Ему за подключение дома к электросети предъявили сумму 1,4 миллиона рублей вместо обещанных 18 тысяч.
Жители отмечают, что подобные случаи не единичны. Люди, купившие участки в одной и той же очереди строительства, получают совершенно разные счета — от десятков тысяч до миллионов рублей, без понятных критериев расчёта.
Что говорят жители
Местные рассказывают, что уже полгода пытаются добиться перерасчёта, однако коммунальные службы лишь ссылаются на "технические особенности сети".
По словам собственников, ни в договорах, ни в публичных документах не было упоминания о возможных дополнительных расходах. Более того, во время сделок представители компании-застройщика уверяли, что все инженерные сети уже подведены и оплачены.
Многие семьи оказались в ситуации, когда дом построен, но подключить его к электричеству невозможно без оплаты неподъёмной суммы.
"Жители требуют от коммунальщиков перерасчёта уже полгода", — уточняет источник.
Попытки добиться справедливости
Не дождавшись внятного ответа от представителей компании, владельцы участков решили объединиться и направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
По их мнению, установленные тарифы нарушают принципы прозрачности и равных условий подключения, а также могут содержать признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны энергоснабжающих организаций.
Жители надеются, что ведомство проведёт проверку и обяжет компанию пересмотреть стоимость подключения, а также вернуть деньги тем, кто уже оплатил завышенные счета.
Аналогичные случаи в регионе
Ситуация в поселке Журавли — не единичная. Похожие истории происходили и в других районах Подмосковья.
Ранее ветерану боевых действий с четырьмя детьми выставили счёт на 23 миллиона рублей за подключение дачи к электросети. Тогда чиновники объясняли это "расстоянием до ближайшего источника питания" и необходимостью строительства новых линий.
Такие случаи вызывают недоумение у экспертов: по федеральным правилам, стоимость технологического присоединения к электричеству для физических лиц не должна превышать 550 рублей за киловатт мощности, если расстояние до сети не более 500 метров.
Если же превышение действительно есть, расчёты обязаны быть обоснованы и согласованы с региональной энергетической комиссией. В противном случае действия компании могут считаться неправомерными.
Почему происходят такие ситуации
Специалисты в сфере ЖКХ называют несколько возможных причин появления "золотых" тарифов:
-
непрозрачная схема подключения: застройщики часто передают сети частным организациям, которые устанавливают собственные расценки;
-
отсутствие контроля со стороны органов власти;
-
неразбериха с документами - часть сетей числится как временные или не введённые в эксплуатацию;
-
неинформированность покупателей: многие не проверяют, кому принадлежат коммуникации и какие тарифы действуют.
По сути, жители оказываются заложниками ситуации: формально подключение возможно, но стоимость назначается без понятных оснований.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: доверять обещаниям отдела продаж без проверки документов.
Последствие: неожиданные расходы и невозможность подключить дом.
Альтернатива: перед покупкой участка запросить у застройщика технические условия на подключение.
Ошибка: платить счета без анализа.
Последствие: потеря средств, вернуть которые потом крайне сложно.
Альтернатива: обратиться в ФАС, прокуратуру или суд с требованием проверки обоснованности расчётов.
Ошибка: полагаться только на устные заверения.
Последствие: отсутствие доказательств при разбирательствах.
Альтернатива: фиксировать все условия письменно и сохранять переписку.
Таблица "Плюсы и минусы" коллективных обращений
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Коллективная жалоба
|Повышает внимание надзорных органов, увеличивает шансы на результат
|Требует согласованных действий жителей
|Обращение в суд
|Возможность вернуть деньги через судебное решение
|Долгий процесс, юридические расходы
|Работа с медиа
|Привлекает общественное внимание
|Не решает проблему напрямую
Что делать пострадавшим
-
Проверить расчёты. Запросить у энергоснабжающей организации официальные документы с обоснованием стоимости.
-
Обратиться в ФАС. Жалоба должна содержать копии договора, счетов и переписки.
-
Сообщить в прокуратуру. Если выявлены признаки нарушения прав потребителей.
-
Обратиться к юристу. Профессиональная помощь поможет составить иск и представить интересы в суде.
-
Действовать коллективно. Совместные обращения повышают шансы добиться реакции от контролирующих органов.
А что если ситуация повторится в других регионах
Эксперты предупреждают: подобные конфликты могут возникать и в других новых посёлках. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно заранее выяснить, кому принадлежат сети, кто отвечает за подключение и какие тарифы утверждены официально.
При покупке участка стоит требовать у застройщика копию договора энергоснабжения и технические условия. Эти документы помогут защитить свои права, если в будущем возникнут споры.
Мифы и правда
Миф 1. "Чем дальше участок от подстанции, тем выше цена — это всегда законно".
Правда: только если расчёты подтверждены документами и согласованы с регулирующими органами.
Миф 2. "Подключение можно оформить только через компанию-застройщика".
Правда: собственник имеет право выбрать другую организацию, если сети находятся в общем доступе.
Миф 3. "ФАС не рассматривает жалобы от частных лиц".
Правда: антимонопольная служба обязана реагировать на обращения граждан, если есть признаки нарушения законодательства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru