В городе-курорте Анапа, Краснодарский край, примерно 1,5 тысячи человек временно лишены электроснабжения из-за нескольких аварий на электрических сетях. Об этом рассказали в Telegram-канале мэрии города. Компании "Россети Кубань" и "НЭСК-электросети" отмечают, что крупные нарушения уже устранены, однако работы по восстановлению мелких повреждений продолжаются. В результате аварий около 1,5 тыс. жителей все еще остаются без света.

В дополнение, аварийные бригады обрабатывают заявки в сельских районах.

Из-за сильной жары наблюдаются перегрузки на электрических линиях. Власти также планируют активизировать контроль за сверхпотреблением энергии, особенно в гостевых домах, официально зарегистрированных как частные жилые строения, сообщает ТАСС.

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