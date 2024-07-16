Электроснабжение в Сочи и Туапсе, нарушенное из-за повышенных нагрузок на энергосистему Юга России, полностью восстановлено. Проблемы возникли из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, что привело к временным ограничениям потребления.
По указанию кубанского регионального диспетчерского управления, все ограничения сняты, и электроснабжение в регионе стабилизировано, сообщает ТАСС.
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