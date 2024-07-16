В нескольких районах Дагестана временно отключили электроснабжение из-за сбоя на станции в Ростовской области. Пресс-служба Минэнерго региона заявила, что сбой произошел на Ростовской АЭС, что привело к частичному обесточиванию ряда населенных пунктов.
Ограничения коснулись потребителей в городах Дербент, Кизилюрт, Хасавюрт, а также в Ахтынском, Бабаюртовском, Ботлихском, Гергебильском, Гунибском, Дербентском, Каякентском, Кизилюртовском, Лакском, Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Тляратинском, Хасавюртовском, Цумадинском и Шамильском районах, сообщает ТАСС.
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