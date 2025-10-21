Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

Подключились втихаря — теперь платит весь район: кто ворует свет в Тюменской области

В Тюменской области предотвратили хищения электроэнергии на 13 миллионов рублей — Россети Тюмень

Можно ли украсть свет? Оказывается, да — но в Тюменской области такие попытки всё чаще заканчиваются неудачей. С начала 2025 года энергетики региона предотвратили незаконное потребление электроэнергии на сумму 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного департамента ЖКХ.

180 рейдов и десятки нарушений

"В Тюменской области энергетики пресекли хищения электроэнергии на 13 млн рублей. С начала года специалисты "Россети Тюмень” совместно с правоохранительными органами провели 180 рейдов", — уточнили в ведомстве.

Во время проверок выявили 77 случаев безучётного и бездоговорного подключения к электросетям. Эксперты отмечают: такие незаконные вмешательства не только наносят ущерб энергосистеме, но и представляют реальную угрозу безопасности - короткое замыкание или перегрузка сети могут привести к пожару.

Майнинг в лесу и другие "тёмные схемы"

Случаи незаконного потребления электроэнергии в регионе фиксируются регулярно. Так, весной 2025 года возле деревни Коняшина в лесополосе обнаружили майнинг-ферму, ущерб от которой превысил 530 тысяч рублей. Тогда оборудование изъяли, а организаторов привлекли к ответственности за бездоговорное подключение.

Кто платит за чужое электричество

Энергетики напоминают: все убытки от подобных схем в конечном итоге ложатся на плечи добросовестных потребителей. Поэтому специалисты "Россети Тюмень" продолжают рейды и усиливают контроль за подозрительными подключениями.

