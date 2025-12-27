Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:08

Счётчик больше не враг кошелька: дачный свет хотят перевести в режим приятных платёжек

Владельцам домов в СНТ предложили платить 70% тарифа за свет — Леонид Слуцкий

Расходы на электроэнергию для дачников могут стать ниже, если инициатива ЛДПР получит поддержку на федеральном уровне. Речь идёт о введении единого льготного тарифа для владельцев домов в садоводческих и огороднических товариществах, который позволил бы сократить платежи независимо от региона проживания. Об этом сообщает издание ТАСС.

Предложение уже оформлено в виде официального обращения и направлено в правительство. Его авторы настаивают, что действующая система создаёт неравные условия для миллионов владельцев домов в СНТ.

Инициатива на уровне правительства

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением закрепить на федеральном уровне льготный тариф на электроэнергию для членов СНТ. Речь идёт о собственниках зарегистрированных жилых домов, расположенных на территории товариществ.

Парламентарий предлагает установить фиксированный понижающий коэффициент 0,7, что означает оплату электроэнергии в размере 70 процентов от стандартного тарифа. Механизм, по замыслу автора инициативы, должен быть единым для всей страны и не зависеть от решений региональных властей.

Почему действующих мер недостаточно

В обращении подчёркивается, что в отдельных субъектах РФ подобные льготы уже существуют, однако их наличие и размер полностью определяются на местном уровне. Это приводит к ситуации, когда жители разных регионов оказываются в неравных условиях, даже если речь идёт об одинаковых по статусу домах.

Особенно уязвимыми оказываются дачники, которые не имеют постоянной регистрации в своих домах на территории СНТ. В таких случаях владельцы жилья вынуждены оплачивать электроэнергию по полной стоимости, что, по мнению автора инициативы, приводит к неоправданно высоким расходам.

Социальная роль садоводческих товариществ

Леонид Слуцкий также акцентировал внимание на социальной значимости СНТ. По его оценке, такие формы проживания остаются одной из наиболее экономически доступных альтернатив городскому жилью для молодых семей, пенсионеров и других категорий граждан.

"Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в Основы ценообразования, установив на федеральном уровне для собственников зарегистрированных жилых домов, расположенных на территории товариществ, возможность оплачивать потребленную электрическую энергию по льготному тарифу", — отмечается в обращении.

Поддержка домохозяйств в СНТ, как считает депутат, способна внести вклад в решение жилищных вопросов и снизить финансовую нагрузку на социально уязвимые группы.

