Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

20 минут вместо часа: метод, который делает спортзал лишним

FDA: электростимуляция мышц не заменяет диету и упражнения для пресса

Когда кажется, что путь к "кубикам" пресса лежит только через сотни скручиваний, появляется неожиданная альтернатива — электрическая стимуляция мышц. Эти устройства заставляют мышцы сокращаться без усилий, и хотя они не заменяют спорт и питание, исследования показывают: при правильном применении EMS может помочь укрепить пресс и сделать его более выносливым.

Как работает EMS

Обычные сокращения мышц запускаются сигналами мозга через спинной мозг. Электромиостимуляция же действует иначе: электрические импульсы напрямую активируют моторные нейроны, что заставляет мышцы сокращаться значительно чаще, чем при сознательной тренировке. Домашние устройства делают около 150 сокращений за полчаса, а профессиональные — до 500 в секунду. Именно поэтому EMS активно используют не только в фитнесе, но и в реабилитации.

Важно помнить: FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) предупреждает, что сами по себе стимуляторы не подарят "железный пресс". Без физической активности и контроля питания добиться рельефа невозможно. EMS полезен как дополнение, а не замена тренировкам.

Пресс и здоровье

Пресс — это не просто эстетика. По данным Mayo Clinic, сильный кор снижает утомляемость, защищает от травм и повышает выносливость. Эти мышцы активно задействуются в плавании, теннисе, тяжёлой атлетике и других видах спорта. Исследования показывают, что EMS в сочетании с изометрическими упражнениями улучшает показатели не только у профессионалов, но и у новичков.

Интересный факт: EMS активирует как медленные, так и быстрые мышечные волокна, что делает тренировку более комплексной. Даже два 20-минутных сеанса в неделю способны принести результат спустя несколько недель.

Чем EMS отличается от других технологий

Не стоит путать EMS с TENS — устройствами для снятия боли. TENS воздействует на сенсорные нейроны и помогает блокировать болевые сигналы, но мышцы почти не напрягаются. А электронные массажёры (EPM) расслабляют мышцы после нагрузок, но не развивают их.

Таким образом, только EMS действительно стимулирует мышцы так, чтобы они становились крепче. Домашние пояса вроде Flex Belt и Slendertone делают процесс доступным, но самые сильные результаты дают профессиональные костюмы с десятком электродов, используемые в фитнес-центрах.

Электростимуляция мышц — это не волшебная кнопка, но мощный инструмент. В сочетании с диетой и регулярными упражнениями EMS поможет быстрее укрепить мышцы пресса и сделать тренировки эффективнее. Главное — использовать только одобренные FDA устройства, чтобы избежать риска ожогов или шока.

