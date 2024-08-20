Проект E9X от Elysian обещает сократить выбросы в авиации на 90%

Голландский стартап Elysian бросил вызов традиционной авиации, предложив проект полностью электрического самолета E9X, способного перевозить 90 пассажиров на расстояние до 805 километров. Это амбициозное начинание, предполагающее значительное сокращение выбросов на 75-90%, пока сталкивается с серьезными технологическими и инфраструктурными вызовами, но обещает стать важным шагом в электрификации авиации.

Elysian делает ставку на использование существующих технологий аккумуляторов, размещая их в крыльях самолета, что оптимизирует вес и аэродинамику. Конструкция E9X предполагает восемь винтовых двигателей и размах крыльев, превышающий размеры известных Boeing 737 и Airbus A320, но с меньшей вместимостью. Несмотря на эти сложности, компания планирует начать коммерческие полеты к 2030 году.

Проект E9X, хотя и уникален, не является единственным в своем роде. Другие компании, такие как ZeroAvia, Eviation и Heart Aerospace, также работают над разработкой электрических самолетов, но с разными подходами и временными рамками. Основные проблемы, с которыми сталкивается Elysian, связаны с необходимостью создания конкурентоспособного продукта в условиях жесткой конкуренции и преодоления технологических и инфраструктурных барьеров.

Аэродинамика — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl