Поверка электросчетчиков: кто должен делать и сколько это стоит в 2025 году
Неверные показания электросчётчика приводят не только к лишним расходам, но и к долгим спорам с энергоснабжающими организациями. Чтобы таких проблем не возникало, приборы учёта нужно вовремя проверять. Поверка помогает убедиться, что устройство работает корректно и соответствует требованиям метрологии.
В 2025 году правила проведения поверок не изменились, но появились новые цифровые сервисы и единая база данных, где фиксируются все результаты. Разберёмся, как проходит процедура, кто её оплачивает и что делать, если счётчик показывает ошибку.
Что такое поверка электросчётчика
Поверка — это проверка точности измерений прибора учёта. По сути, специалисты определяют, насколько показания устройства совпадают с реальным расходом электроэнергии.
Она может быть:
- Плановой (периодической) - проводится по окончании межповерочного интервала (МПИ).
- Внеочередной - при повреждениях, сомнительных показаниях, утрате паспорта прибора или срыве пломбы.
Межповерочный интервал и срок службы
Каждый счётчик имеет МПИ — период, в течение которого производитель гарантирует точность его работы.
Типичные сроки:
|Тип прибора
|Межповерочный интервал
|Особенности
|Механический (индукционный)
|6-8 лет
|Чувствителен к перепадам напряжения
|Электронный
|14-16 лет
|Долговечен и точен
|"Умный" счётчик
|16 лет и более
|Передаёт данные автоматически
Важно: срок эксплуатации прибора и межповерочный интервал — не одно и то же. Даже если устройство не выработало ресурс, но интервал поверки истёк, оно считается неповеренным.
Кто проводит поверку и кто оплачивает
Согласно постановлению Правительства РФ № 950 от 29.06.2020 года, с 1 июля 2020 года ответственность за поверку и замену электросчётчиков возложена на энергетические компании.
- В многоквартирных домах поверку выполняют гарантирующие поставщики энергии.
- В частных домах - сетевые организации.
Процедура проводится бесплатно.
Если же вы хотите сделать поверку самостоятельно (например, в сторонней лаборатории), это возможно, но за свой счёт. Организация должна быть аккредитована в Росаккредитации. Проверить её можно на сайте ФГИС "Аршин".
Когда требуется поверка
- По окончании МПИ - дата указана в паспорте прибора и в квитанциях за электроэнергию.
- При сомнениях в показаниях - например, если потребление резко выросло без видимой причины.
- При повреждениях корпуса, пломбы или стекла.
- При замене счётчика - новая модель должна быть поверена до установки.
- При утере документации.
Пошаговая инструкция: как проходит поверка в 2025 году
Шаг 1. Подайте заявку
Если срок поверки подошёл к концу, энергетическая компания уведомит вас заранее. Однако ждать звонка не обязательно — можно подать заявку самостоятельно:
- через личный кабинет на сайте энергосбыта;
- по телефону горячей линии;
- через госуслуги или e-mail;
- лично в офисе.
Для внеплановой проверки (например, при подозрении на сбой) действуют те же каналы связи.
Шаг 2. Приём специалиста
Инженер приедет в согласованное время и проведёт процедуру. Отказывать в доступе нельзя: если поверка не будет проведена, начисления пойдут по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.
Если вы заказали поверку в частной компании, заранее сообщите об этом в энергосбыт — специалисты должны зафиксировать последние показания прибора.
Шаг 3. Поверка без снятия прибора
Это самый удобный вариант: всё проходит на месте за 2-3 часа.
Этапы процедуры:
- визуальный осмотр корпуса и пломбы;
- проверка маркировки и серийного номера;
- оценка сопротивления изоляции;
- проверка отсутствия "самохода" — вращения диска без нагрузки;
- определение порога чувствительности и передаточного числа;
- измерение погрешности с помощью эталонного оборудования.
Если погрешность превышает 10%, прибор признают неисправным и подлежащим замене. В случае соответствия нормам счётчик пломбируется и получает отметку поверителя.
Шаг 4. Поверка со снятием счётчика
Проводится, если устройство повреждено или сорвана пломба. Прибор демонтируют и отправляют в метрологическую лабораторию.
Срок проверки — от 14 до 30 дней.
На это время начисления ведутся по среднему потреблению за последние полгода.
После успешной поверки прибор возвращают на место, где его повторно опломбирует представитель энергосбыта.
Документы после поверки
После завершения процедуры:
- в паспорте счётчика ставят отметку с датой поверки;
- данные заносятся в государственный реестр ФГИС "Аршин";
- по желанию вы можете получить бумажное свидетельство (необязательно, но возможно).
Все результаты хранятся в цифровом формате и доступны для проверки по серийному номеру устройства.
Поверка электросчётчика — не формальность, а гарантия точных расчётов и защиты ваших средств. Проверять приборы вовремя значит избежать доначислений, штрафов и лишних нервов. В 2025 году процесс стал проще: всё можно оформить онлайн, а результаты фиксируются в государственном реестре. Главное — не тянуть до последнего и доверять работу только специалистам.
