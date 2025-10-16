Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:54

Поверка электросчетчиков: кто должен делать и сколько это стоит в 2025 году

Эксперты рассказали, как проводится поверка электросчетчиков в 2025 году

Неверные показания электросчётчика приводят не только к лишним расходам, но и к долгим спорам с энергоснабжающими организациями. Чтобы таких проблем не возникало, приборы учёта нужно вовремя проверять. Поверка помогает убедиться, что устройство работает корректно и соответствует требованиям метрологии.

В 2025 году правила проведения поверок не изменились, но появились новые цифровые сервисы и единая база данных, где фиксируются все результаты. Разберёмся, как проходит процедура, кто её оплачивает и что делать, если счётчик показывает ошибку.

Что такое поверка электросчётчика

Поверка — это проверка точности измерений прибора учёта. По сути, специалисты определяют, насколько показания устройства совпадают с реальным расходом электроэнергии.

Она может быть:

  • Плановой (периодической) - проводится по окончании межповерочного интервала (МПИ).
  • Внеочередной - при повреждениях, сомнительных показаниях, утрате паспорта прибора или срыве пломбы.

Межповерочный интервал и срок службы

Каждый счётчик имеет МПИ — период, в течение которого производитель гарантирует точность его работы.
Типичные сроки:

Тип прибора Межповерочный интервал Особенности
Механический (индукционный) 6-8 лет Чувствителен к перепадам напряжения
Электронный 14-16 лет Долговечен и точен
"Умный" счётчик 16 лет и более Передаёт данные автоматически

Важно: срок эксплуатации прибора и межповерочный интервал — не одно и то же. Даже если устройство не выработало ресурс, но интервал поверки истёк, оно считается неповеренным.

Кто проводит поверку и кто оплачивает

Согласно постановлению Правительства РФ № 950 от 29.06.2020 года, с 1 июля 2020 года ответственность за поверку и замену электросчётчиков возложена на энергетические компании.

  • В многоквартирных домах поверку выполняют гарантирующие поставщики энергии.
  • В частных домах - сетевые организации.

Процедура проводится бесплатно.

Если же вы хотите сделать поверку самостоятельно (например, в сторонней лаборатории), это возможно, но за свой счёт. Организация должна быть аккредитована в Росаккредитации. Проверить её можно на сайте ФГИС "Аршин".

Когда требуется поверка

  1. По окончании МПИ - дата указана в паспорте прибора и в квитанциях за электроэнергию.
  2. При сомнениях в показаниях - например, если потребление резко выросло без видимой причины.
  3. При повреждениях корпуса, пломбы или стекла.
  4. При замене счётчика - новая модель должна быть поверена до установки.
  5. При утере документации.

Пошаговая инструкция: как проходит поверка в 2025 году

Шаг 1. Подайте заявку

Если срок поверки подошёл к концу, энергетическая компания уведомит вас заранее. Однако ждать звонка не обязательно — можно подать заявку самостоятельно:

  • через личный кабинет на сайте энергосбыта;
  • по телефону горячей линии;
  • через госуслуги или e-mail;
  • лично в офисе.

Для внеплановой проверки (например, при подозрении на сбой) действуют те же каналы связи.

Шаг 2. Приём специалиста

Инженер приедет в согласованное время и проведёт процедуру. Отказывать в доступе нельзя: если поверка не будет проведена, начисления пойдут по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Если вы заказали поверку в частной компании, заранее сообщите об этом в энергосбыт — специалисты должны зафиксировать последние показания прибора.

Шаг 3. Поверка без снятия прибора

Это самый удобный вариант: всё проходит на месте за 2-3 часа.

Этапы процедуры:

  • визуальный осмотр корпуса и пломбы;
  • проверка маркировки и серийного номера;
  • оценка сопротивления изоляции;
  • проверка отсутствия "самохода" — вращения диска без нагрузки;
  • определение порога чувствительности и передаточного числа;
  • измерение погрешности с помощью эталонного оборудования.

Если погрешность превышает 10%, прибор признают неисправным и подлежащим замене. В случае соответствия нормам счётчик пломбируется и получает отметку поверителя.

Шаг 4. Поверка со снятием счётчика

Проводится, если устройство повреждено или сорвана пломба. Прибор демонтируют и отправляют в метрологическую лабораторию.

Срок проверки — от 14 до 30 дней.
На это время начисления ведутся по среднему потреблению за последние полгода.

После успешной поверки прибор возвращают на место, где его повторно опломбирует представитель энергосбыта.

Документы после поверки

После завершения процедуры:

  • в паспорте счётчика ставят отметку с датой поверки;
  • данные заносятся в государственный реестр ФГИС "Аршин";
  • по желанию вы можете получить бумажное свидетельство (необязательно, но возможно).

Все результаты хранятся в цифровом формате и доступны для проверки по серийному номеру устройства.

Поверка электросчётчика — не формальность, а гарантия точных расчётов и защиты ваших средств. Проверять приборы вовремя значит избежать доначислений, штрафов и лишних нервов. В 2025 году процесс стал проще: всё можно оформить онлайн, а результаты фиксируются в государственном реестре. Главное — не тянуть до последнего и доверять работу только специалистам.

