Машина из 1917 года удивила мир — Tesla и не мечтала о таком пробеге

В США готовятся продать редчайший экземпляр Detroit Electric Model 62A Cabriolet, созданный более ста лет назад. Начальная цена лота составит 190 тысяч долларов (около 1 миллиона реалов).

Электрокар, опередивший своё время

Выпущенный в 1917 году, автомобиль обладал характеристиками, которые для своего времени казались революционными. Его запас хода достигал 160 километров, а максимальная скорость — 37 км/ч. Эти показатели сделали модель одним из самых выдающихся электрических транспортных средств начала XX века.

Второе рождение легенды

Долгое время автомобиль считался утерянным: в 1980-х его обнаружили заброшенным на складе. После полной реставрации машина обрела новую жизнь. Сегодня она щеголяет классическим чёрным кузовом и эффектным стеганым салоном синего цвета.

Особенности конструкции

Detroit Electric 62A отличается рядом деталей, необычных для начала прошлого века. У кабриолета — окна в стиле железнодорожных вагонов и полностью изолированная крыша. Под приборной панелью спрятана складная скамейка для помощника водителя, а колёса снабжены спицами и декоративно расписанными фарами.

Эти черты подчеркивают статус автомобиля как настоящего коллекционного раритета. Более того, модель 62A считалась своеобразным "заводским хот-родом": она была легче многих электромобилей того времени и имела более динамичный характер.

История экземпляра

Первоначально эта машина была отправлена дилеру в Нью-Йорк в 1916 году. Её предназначили главному инженеру местной электростанции — символично, учитывая электрическую природу транспорта.

Аукцион в Пенсильвании

Продажа пройдёт в следующем месяце на торгах RM Sotheby's в Херши, штат Пенсильвания. Ожидается, что лот привлечёт внимание не только коллекционеров классических автомобилей, но и любителей истории автомобильной индустрии.

Редкий кабриолет Detroit Electric стал напоминанием о том, что идеи электрического транспорта появились задолго до эпохи Tesla, а сегодня он получает шанс снова удивить мир — уже с молотка.