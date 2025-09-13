Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz EQE 002
Mercedes-Benz EQE 002
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:48

Mercedes-Benz выбрал новый путь: что скрывается за отказом от префикса EQ

Mercedes-Benz откажется от логотипа EQ в новых электрических моделях

Компания Mercedes-Benz приняла важное решение отказаться от использования логотипа EQ для своих электрических автомобилей, которые ранее обозначались с помощью этого префикса, как, например, в моделях EQS, EQE и других. В компании решили отказаться от традиционного обозначения, считая его уже неактуальным в условиях, когда электромобили стали частью массового производства и всё чаще ассоциируются с брендом Mercedes.

Причины отказа от логотипа EQ

До недавнего времени использование префикса EQ было важной частью маркетинговой стратегии Mercedes-Benz. Этот знак был необходим для выделения электрических автомобилей среди традиционных бензиновых и дизельных моделей. В начале пути электрокаров производители подчеркивали отличия, чтобы покупатели могли легче различать автомобили с разными источниками энергии. Однако, с развитием технологий и увеличением популярности электромобилей, этот подход потерял свою актуальность.

По словам Маркуса Шефера, технического директора компании, сегодня, когда электрические автомобили стали частью повседневной жизни и внешне почти не отличаются от своих классических аналогов, использование дополнительного логотипа стало избыточным. Он отметил, что наличие таких обозначений было оправдано в начале пути электрокаров, когда важно было подчеркнуть инновационный характер таких автомобилей. Сегодня же их схожесть с обычными автомобилями делает разделение менее заметным.

"Теперь, когда электромобили становятся привычной частью модельного ряда, дополнительное разграничение теряет смысл", — сказал Маркус Шефер.

Как будет выглядеть новый подход

Новые модели компании уже получат новые названия, в которых акцент будет сделан на слово "Electric", а не на префикс EQ. Например, вместо EQS или EQE новые автомобили будут носить такие названия, как G 580 Electric или GLC 400 4Matic Electric. Таким образом, Mercedes-Benz стремится создать более понятные и лаконичные обозначения, которые лучше соответствуют нынешним реалиям рынка.

Переход на новые наименования будет проходить постепенно. Например, в моделях, которые выйдут в ближайшие годы, такие как GLC 2027 года, еще будет присутствовать привычное обозначение EQ. Однако окончательная смена наименований будет зависеть от работы маркетингового отдела компании, который определит точные сроки этой перемены.

"Мы уверены, что настало время для более лаконичных и понятных обозначений", — заявил Шефер.

Стратегия бренда и гибкость для клиентов

Это решение компании является частью новой стратегии Mercedes-Benz, направленной на обеспечение гибкости выбора для покупателей. В будущем покупатели смогут выбирать между бензиновыми, гибридными и полностью электрическими версиями одной и той же модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota запускает производство электровнедорожников в США сегодня в 9:16

Время перемен: Toyota готовит настоящую революцию на заводах в США.

Toyota начнёт производство электромобилей в США, включая новые внедорожники. Это часть стратегии компании по расширению экологичных моделей за пределы Японии.

Читать полностью » ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют сегодня в 8:37

Подушки и адаптеры под запретом: что теперь грозит водителям с детьми

В России изменили правила перевозки детей: под запретом оказались «заменители» кресел. Разбираемся, какие устройства легальны и как избежать штрафа.

Читать полностью » Компания KGM увеличила продажи автомобилей в России в августе и сентябре 2025 года сегодня в 8:12

Перемены на российском рынке авто: как KGM выигрывает битву за сердца водителей

Продажи бренда KGM в России начинают расти благодаря снижению цен, а популярные модели продолжают завоевывать рынок.

Читать полностью » Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД сегодня в 7:22

За руль в Белоруссии — и сразу ловушка: штрафы приходят мгновенно

Поездка в Белоруссию на машине может обернуться неожиданными штрафами. Какие нюансы ПДД нужно знать россиянам и как избежать неприятных сюрпризов?

Читать полностью » Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера сегодня в 7:09

Как японцы охлажают машины за 30 секунд: секрет простого лайфхака

Японцы придумали хитрый способ охладить машину за полминуты без кондиционера. Простое действие с дверью помогает справиться с жарой.

Читать полностью » МВД предложило новые правила техосмотра: быстрый отзыв аккредитации и проверка автомобилей в базе такси сегодня в 6:27

МВД готовит новые правила техосмотра: автовладельцев ждёт неожиданное упрощение

МВД готовит ужесточение правил техосмотра: новые основания для аннулирования карт, проверка по базе такси и рост цен на услугу.

Читать полностью » Белый цвет автомобилей занял 29% рынка в России в 2025 году — данные Likvi.com сегодня в 6:04

Неожиданный лидер: оттенок, который вытеснил все остальные с авторынка

Какие оттенки автомобилей стали фаворитами россиян в 2025 году и почему именно они удерживают лидерство на рынке? Ответы — в нашем материале.

Читать полностью » Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей сегодня в 5:23

Скрытая правда о каско: почему россияне платят меньше, но теряют больше

Россияне выбирают между полным каско и упрощёнными программами. Что дешевле, от каких рисков страхуют авто и какие бренды лидируют?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь
Наука

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги
Питомцы

Мультивитамины повышают иммунитет домашних животных
Садоводство

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры
Спорт и фитнес

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины
Дом

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой
Садоводство

Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet