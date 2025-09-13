Mercedes-Benz выбрал новый путь: что скрывается за отказом от префикса EQ

Компания Mercedes-Benz приняла важное решение отказаться от использования логотипа EQ для своих электрических автомобилей, которые ранее обозначались с помощью этого префикса, как, например, в моделях EQS, EQE и других. В компании решили отказаться от традиционного обозначения, считая его уже неактуальным в условиях, когда электромобили стали частью массового производства и всё чаще ассоциируются с брендом Mercedes.

Причины отказа от логотипа EQ

До недавнего времени использование префикса EQ было важной частью маркетинговой стратегии Mercedes-Benz. Этот знак был необходим для выделения электрических автомобилей среди традиционных бензиновых и дизельных моделей. В начале пути электрокаров производители подчеркивали отличия, чтобы покупатели могли легче различать автомобили с разными источниками энергии. Однако, с развитием технологий и увеличением популярности электромобилей, этот подход потерял свою актуальность.

По словам Маркуса Шефера, технического директора компании, сегодня, когда электрические автомобили стали частью повседневной жизни и внешне почти не отличаются от своих классических аналогов, использование дополнительного логотипа стало избыточным. Он отметил, что наличие таких обозначений было оправдано в начале пути электрокаров, когда важно было подчеркнуть инновационный характер таких автомобилей. Сегодня же их схожесть с обычными автомобилями делает разделение менее заметным.

"Теперь, когда электромобили становятся привычной частью модельного ряда, дополнительное разграничение теряет смысл", — сказал Маркус Шефер.

Как будет выглядеть новый подход

Новые модели компании уже получат новые названия, в которых акцент будет сделан на слово "Electric", а не на префикс EQ. Например, вместо EQS или EQE новые автомобили будут носить такие названия, как G 580 Electric или GLC 400 4Matic Electric. Таким образом, Mercedes-Benz стремится создать более понятные и лаконичные обозначения, которые лучше соответствуют нынешним реалиям рынка.

Переход на новые наименования будет проходить постепенно. Например, в моделях, которые выйдут в ближайшие годы, такие как GLC 2027 года, еще будет присутствовать привычное обозначение EQ. Однако окончательная смена наименований будет зависеть от работы маркетингового отдела компании, который определит точные сроки этой перемены.

"Мы уверены, что настало время для более лаконичных и понятных обозначений", — заявил Шефер.

Стратегия бренда и гибкость для клиентов

Это решение компании является частью новой стратегии Mercedes-Benz, направленной на обеспечение гибкости выбора для покупателей. В будущем покупатели смогут выбирать между бензиновыми, гибридными и полностью электрическими версиями одной и той же модели.