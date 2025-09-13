Время перемен: Toyota готовит настоящую революцию на заводах в США.

Toyota объявила о запуске производства электромобилей в США. Это решение стало частью масштабной стратегии компании по расширению производства электрокаров за пределами Японии. Важным шагом в этом направлении станет запуск новых моделей электрических внедорожников на заводе Toyota в Кентукки. Эти автомобили будут основываться на популярных моделях, таких как Toyota RAV4 и Land Cruiser, что подтверждает ориентацию компании на рынок внедорожников в секторе электромобилей.

Стратегия расширения производства

Решение о расширении производства в США является частью долгосрочной стратегии Toyota по увеличению доли электромобилей в своем модельном ряду. Компания решила перенести часть своих производственных мощностей из Японии в США для того, чтобы улучшить логистику и сократить сроки доставки автомобилей до конечного потребителя. Ожидается, что это решение поможет значительно повысить объемы выпуска электромобилей и удовлетворить растущий спрос на экологически чистые автомобили в Америке.

Кроме того, Toyota также планирует использовать свои заводы в Кентукки и Индиане для того, чтобы начать выпуск новых трёхрядных внедорожников, которые будут работать исключительно на электричестве. Это решение направлено на расширение ассортимента электромобилей, ориентированных на американский рынок, где сегмент внедорожников всегда был и остается одним из самых популярных.

Прекращение выпуска седанов Lexus ES

Одним из важных изменений, которое произойдет в рамках этой новой стратегии, является прекращение производства седанов Lexus ES на заводе в Кентукки. Вместо этого модель продолжит выпускаться исключительно в Японии. Это решение стало частью более широкой реорганизации производственных мощностей компании, направленной на более эффективное распределение ресурсов в условиях глобальных изменений в автомобильной промышленности.

Тем не менее, завод в Индиане продолжит выпуск внедорожников Lexus TX, которые пользуются спросом на американском рынке. Это подтверждает стремление компании сохранить производство и расширять ассортимент в сегменте внедорожников, который пользуется особым спросом в США.