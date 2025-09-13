Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:16

Время перемен: Toyota готовит настоящую революцию на заводах в США.

Toyota запускает производство электровнедорожников в США

Toyota объявила о запуске производства электромобилей в США. Это решение стало частью масштабной стратегии компании по расширению производства электрокаров за пределами Японии. Важным шагом в этом направлении станет запуск новых моделей электрических внедорожников на заводе Toyota в Кентукки. Эти автомобили будут основываться на популярных моделях, таких как Toyota RAV4 и Land Cruiser, что подтверждает ориентацию компании на рынок внедорожников в секторе электромобилей.

Стратегия расширения производства

Решение о расширении производства в США является частью долгосрочной стратегии Toyota по увеличению доли электромобилей в своем модельном ряду. Компания решила перенести часть своих производственных мощностей из Японии в США для того, чтобы улучшить логистику и сократить сроки доставки автомобилей до конечного потребителя. Ожидается, что это решение поможет значительно повысить объемы выпуска электромобилей и удовлетворить растущий спрос на экологически чистые автомобили в Америке.

Кроме того, Toyota также планирует использовать свои заводы в Кентукки и Индиане для того, чтобы начать выпуск новых трёхрядных внедорожников, которые будут работать исключительно на электричестве. Это решение направлено на расширение ассортимента электромобилей, ориентированных на американский рынок, где сегмент внедорожников всегда был и остается одним из самых популярных.

Прекращение выпуска седанов Lexus ES

Одним из важных изменений, которое произойдет в рамках этой новой стратегии, является прекращение производства седанов Lexus ES на заводе в Кентукки. Вместо этого модель продолжит выпускаться исключительно в Японии. Это решение стало частью более широкой реорганизации производственных мощностей компании, направленной на более эффективное распределение ресурсов в условиях глобальных изменений в автомобильной промышленности.

Тем не менее, завод в Индиане продолжит выпуск внедорожников Lexus TX, которые пользуются спросом на американском рынке. Это подтверждает стремление компании сохранить производство и расширять ассортимент в сегменте внедорожников, который пользуется особым спросом в США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Юрист Цветкова: отказ в обмене иностранного удостоверения при действующем ВНЖ незаконен сегодня в 9:27

Водители в России в панике: продлённые права перестали действовать внезапно

Иностранец с ВНЖ столкнулся с отказом в обмене прав. Разбираемся, как изменились правила в 2024 году и что делать, если ГИБДД нарушает закон.

Читать полностью » Carcraft: покупатели чаще всего теряют деньги из-за поддельных сайтов дилеров сегодня в 5:17

Подержанный автомобиль оказался ловушкой — подвох заметили слишком поздно

Мошенники изобретают новые способы обмана на авторынке. Эксперты рассказали, как не лишиться машины и денег, и какие схемы сейчас самые опасные.

Читать полностью » Подщеколдин: российский рынок перегружен более чем 60 китайскими автопроизводителями сегодня в 4:56

Автодилеры на грани: рынок не выдерживает нашествия китайских эмблем

Российский авторынок захлестнула волна китайских марок. Почему дилеры бьют тревогу и чем грозит покупателям избыток брендов?

Читать полностью » Владелец автомобиля сможет снять его с учёта в ГИБДД только при наличии свидетельства об утилизации сегодня в 4:28

Сдал машину на металлолом — а в ГИБДД развели руками: в чём подвох

Сдать авто в металлолом легко, но снять его с учёта — совсем другая история. Почему одного акта недостаточно и когда придётся идти в суд?

Читать полностью » Верховный суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за упавшее стекло в Красногорске сегодня в 3:31

Рама рухнула на машину — и вот кто в итоге платит за ущерб

Что делать, если на вашу машину упала оконная рама или часть фасада? Судебная практика в России показывает: виновным может оказаться и УК, и сосед, и даже застройщик.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев 2025 года упали на 23% — данные аналитиков сегодня в 3:12

Одни регионы в минусе, другие — в плюсе: как Магадан и Курск удивили авторынок

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать, но не все регионы показали одинаковую динамику — в некоторых продажи даже выросли.

Читать полностью » В ГАИ назвали отвлекающие факторы, из-за которых чаще всего происходят аварии сегодня в 2:54

Количество ДТП растёт каждый год: что на самом деле толкает водителей в ловушку аварий

Узнайте, какие простые действия помогают избежать тяжелых аварий на дорогах, и почему навигатор и спокойствие важнее скорости.

Читать полностью » Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов сегодня в 2:16

Машина остановилась посреди дороги — а виноват вовсе не бензин

Почему машина может заглохнуть на ходу? От пустого бака до неисправных датчиков — вот основные причины и советы, что делать в таких случаях.

Читать полностью »

Новости
Еда

Свинина по-царски в духовке готовится с травами по рецепту кулинаров
Наука

Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом
Садоводство

В Югре для компотов рекомендуют бруснику и чернику, для морсов — клюкву
Спорт и фитнес

Растяжка стоя: врачи назвали позу воина важной для спины и ног
Дом

Глажка деликатных тканей требует низкой температуры и аккуратности
Культура и шоу-бизнес

Николай Басков рассказал, что дети приняли его за принца Чарминга из "Шрека"
Туризм

Традиционные завтраки США включают панкейки, яйца и бекон
Садоводство

Антоцианы и целлюлоза: что происходит внутри растений во время закалки — объяснение агрономов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet