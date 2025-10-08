Вашингтон нажал на тормоз: как General Motors вылетела из гонки за зелёные льготы

General Motors отказалась от спорной схемы получения налоговой льготы на электромобили — шаг, который стал реакцией на общественное давление и критику со стороны американских политиков. В то время как компания решила прекратить использование лазеек в законе, её конкурент Ford пока не дал официального ответа. Эта история вновь показала, насколько острой стала борьба вокруг господдержки экологичных машин в США.

Как всё началось

Речь идёт о федеральной скидке в 7500 долларов — примерно 615 тысяч рублей — предоставляемой покупателям электромобилей в США. Программа должна была завершиться к концу года, но крупнейшие автопроизводители нашли способ сохранить льготу для клиентов. Ford и General Motors выкупали электрокары у дилеров до истечения срока действия программы, а затем сдавали их в аренду, фактически передавая выгоду потребителям через сниженные платежи по лизингу.

С точки зрения закона всё выглядело корректно: производитель, оформивший покупку, получал налоговый вычет как юридическое лицо. Но общественное восприятие оказалось иным — схему посчитали попыткой обойти правила.

Давление со стороны политиков

Сенатор-республиканец из Огайо Берни Морено резко раскритиковал действия компаний, заявив, что подобные манипуляции выгодны лишь обеспеченным покупателям дорогих электромобилей. Его позиция вызвала широкий резонанс, и уже через несколько дней General Motors официально объявила об отказе от схемы.

"То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько", — отметил сенатор Берни Морено.

Вместо использования льготы GM решила самостоятельно профинансировать выгодные условия аренды для клиентов — фактически сохранив скидку, но за свой счёт. Компания пообещала поддерживать такие предложения до конца октября. Ford пока не дала комментариев, хотя эксперты ожидают, что в ближайшее время она последует примеру конкурента.

Что делают другие автопроизводители

Stellantis, владеющая брендами Jeep и Chrysler, пошла другим путём: компания предлагает клиентам скидку наличными, эквивалентную федеральному кредиту. Hyundai выбрала ещё более прямое решение — снизила цену на электромобиль Ioniq 5 на ту же сумму, что и прежняя льгота. Это позволило сохранить привлекательность модели без сложных налоговых схем.

Сравнение подходов автопроизводителей

Производитель Подход к компенсации льготы Пример модели Итог для покупателя General Motors Отказ от схемы, финансирование аренды за свой счёт Chevrolet Blazer EV Снижение платежей по лизингу Ford Пока без официальной позиции Mustang Mach-E Возможны изменения стратегии Stellantis Скидки наличными Jeep Wrangler 4xe Прямая выгода при покупке Hyundai Снижение розничной цены Ioniq 5 Упрощённая схема покупки

Что стало причиной отказа GM

Основной мотив — репутационные риски. После резонанса в прессе компания не могла позволить себе выглядеть участником схемы, противоречащей духу закона. Кроме того, аналитики указывают, что подобные действия могли вызвать проверку со стороны налоговых органов, особенно в условиях усилившегося контроля за программами стимулирования "зелёного" транспорта.

С другой стороны, GM всё же сохранила интерес к продвижению своих электромобилей. Выгодные условия лизинга станут временной мерой, пока компания готовит новые предложения в рамках обновлённой федеральной программы поддержки.

Как изменится рынок

Американский рынок электромобилей и без того переживает непростое время. После ажиотажа 2022-2023 годов темпы продаж замедлились: рост цен на модели, дорогие батареи и ограниченные мощности зарядных станций мешают массовому переходу на "электричку". По оценке BloombergNEF, доля электромобилей в новых продажах США к концу 2025 года составит около 12%, что ниже прогнозов прошлых лет.

На фоне этих данных даже небольшие налоговые изменения способны заметно повлиять на спрос. Отмена льготы в 7500 долларов делает электрокары менее доступными для среднего класса, ведь средняя цена нового автомобиля в США уже превысила 50 тысяч долларов, то есть почти половину годового дохода обычной семьи.

Советы покупателям: как сохранить выгоду

Изучите лизинговые программы. Некоторые дилеры сохраняют старые условия, даже если производитель официально отказался от налогового кредита. Сравнивайте региональные предложения. В разных штатах действуют собственные программы субсидирования — от 500 до 5000 долларов. Проверяйте наличие скидок на конкретные модели. Например, у Hyundai или Kia они включены в базовую цену. Следите за обновлениями законодательства. Конгресс обсуждает новые формы поддержки, которые могут вступить в силу в 2026 году.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка электромобиля без уточнения, действует ли льгота.

Последствие: переплата до 7500 долларов.

Альтернатива: оформить договор аренды с включённой скидкой или выбрать модель с прямым дисконтом от производителя.

Ошибка: игнорировать региональные программы.

Последствие: потеря дополнительной выгоды.

Альтернатива: проверить сайт департамента энергетики вашего штата.

Ошибка: полагаться только на федеральные стимулы.

Последствие: ограниченный выбор и рост расходов.

Альтернатива: использовать корпоративные или экологические гранты.

А что если льготы вернут?

Если Конгресс решит продлить налоговую программу, это может вновь оживить рынок аренды и стимулировать продажу новых моделей, включая Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning. Однако эксперты считают, что вероятность возвращения прежних условий невелика: администрация Байдена намерена перераспределить субсидии в пользу инфраструктуры зарядки и локализации производства аккумуляторов.

Плюсы и минусы нынешней ситуации

Плюсы Минусы Производители стали прозрачнее Снижение доступности электромобилей Меньше злоупотреблений налоговыми лазейками Потеря части стимулов для среднего класса Растёт конкуренция по ценам Замедление темпов перехода на "зелёный транспорт"

Мифы и правда

Миф: налоговые льготы доступны всем покупателям.

Правда: они ограничены уровнем дохода и страной сборки авто.

Миф: отмена программы убивает рынок электромобилей.

Правда: компании адаптируются, предлагая альтернативные скидки.

Миф: электрокары без субсидий теряют смысл.

Правда: благодаря снижению цен на батареи они становятся всё выгоднее в долгосрочной перспективе.

Исторический контекст

Программы стимулирования электромобилей появились в США ещё в 2008 году. С тех пор размер льгот и условия их получения неоднократно менялись. Первоначально кредиты были направлены на популяризацию новых технологий, но с ростом продаж Tesla и других брендов внимание законодателей переключилось на социальную справедливость и реальную эффективность расходов.

Интересные факты

• Средний срок владения электромобилем в США — 6,8 года.

• В 2024 году в США установлено более 180 тысяч зарядных станций — на 30% больше, чем годом ранее.