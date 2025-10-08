Вашингтон нажал на тормоз: как General Motors вылетела из гонки за зелёные льготы
General Motors отказалась от спорной схемы получения налоговой льготы на электромобили — шаг, который стал реакцией на общественное давление и критику со стороны американских политиков. В то время как компания решила прекратить использование лазеек в законе, её конкурент Ford пока не дал официального ответа. Эта история вновь показала, насколько острой стала борьба вокруг господдержки экологичных машин в США.
Как всё началось
Речь идёт о федеральной скидке в 7500 долларов — примерно 615 тысяч рублей — предоставляемой покупателям электромобилей в США. Программа должна была завершиться к концу года, но крупнейшие автопроизводители нашли способ сохранить льготу для клиентов. Ford и General Motors выкупали электрокары у дилеров до истечения срока действия программы, а затем сдавали их в аренду, фактически передавая выгоду потребителям через сниженные платежи по лизингу.
С точки зрения закона всё выглядело корректно: производитель, оформивший покупку, получал налоговый вычет как юридическое лицо. Но общественное восприятие оказалось иным — схему посчитали попыткой обойти правила.
Давление со стороны политиков
Сенатор-республиканец из Огайо Берни Морено резко раскритиковал действия компаний, заявив, что подобные манипуляции выгодны лишь обеспеченным покупателям дорогих электромобилей. Его позиция вызвала широкий резонанс, и уже через несколько дней General Motors официально объявила об отказе от схемы.
"То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько", — отметил сенатор Берни Морено.
Вместо использования льготы GM решила самостоятельно профинансировать выгодные условия аренды для клиентов — фактически сохранив скидку, но за свой счёт. Компания пообещала поддерживать такие предложения до конца октября. Ford пока не дала комментариев, хотя эксперты ожидают, что в ближайшее время она последует примеру конкурента.
Что делают другие автопроизводители
Stellantis, владеющая брендами Jeep и Chrysler, пошла другим путём: компания предлагает клиентам скидку наличными, эквивалентную федеральному кредиту. Hyundai выбрала ещё более прямое решение — снизила цену на электромобиль Ioniq 5 на ту же сумму, что и прежняя льгота. Это позволило сохранить привлекательность модели без сложных налоговых схем.
Сравнение подходов автопроизводителей
|Производитель
|Подход к компенсации льготы
|Пример модели
|Итог для покупателя
|General Motors
|Отказ от схемы, финансирование аренды за свой счёт
|Chevrolet Blazer EV
|Снижение платежей по лизингу
|Ford
|Пока без официальной позиции
|Mustang Mach-E
|Возможны изменения стратегии
|Stellantis
|Скидки наличными
|Jeep Wrangler 4xe
|Прямая выгода при покупке
|Hyundai
|Снижение розничной цены
|Ioniq 5
|Упрощённая схема покупки
Что стало причиной отказа GM
Основной мотив — репутационные риски. После резонанса в прессе компания не могла позволить себе выглядеть участником схемы, противоречащей духу закона. Кроме того, аналитики указывают, что подобные действия могли вызвать проверку со стороны налоговых органов, особенно в условиях усилившегося контроля за программами стимулирования "зелёного" транспорта.
С другой стороны, GM всё же сохранила интерес к продвижению своих электромобилей. Выгодные условия лизинга станут временной мерой, пока компания готовит новые предложения в рамках обновлённой федеральной программы поддержки.
Как изменится рынок
Американский рынок электромобилей и без того переживает непростое время. После ажиотажа 2022-2023 годов темпы продаж замедлились: рост цен на модели, дорогие батареи и ограниченные мощности зарядных станций мешают массовому переходу на "электричку". По оценке BloombergNEF, доля электромобилей в новых продажах США к концу 2025 года составит около 12%, что ниже прогнозов прошлых лет.
На фоне этих данных даже небольшие налоговые изменения способны заметно повлиять на спрос. Отмена льготы в 7500 долларов делает электрокары менее доступными для среднего класса, ведь средняя цена нового автомобиля в США уже превысила 50 тысяч долларов, то есть почти половину годового дохода обычной семьи.
Советы покупателям: как сохранить выгоду
-
Изучите лизинговые программы. Некоторые дилеры сохраняют старые условия, даже если производитель официально отказался от налогового кредита.
-
Сравнивайте региональные предложения. В разных штатах действуют собственные программы субсидирования — от 500 до 5000 долларов.
-
Проверяйте наличие скидок на конкретные модели. Например, у Hyundai или Kia они включены в базовую цену.
-
Следите за обновлениями законодательства. Конгресс обсуждает новые формы поддержки, которые могут вступить в силу в 2026 году.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка электромобиля без уточнения, действует ли льгота.
Последствие: переплата до 7500 долларов.
Альтернатива: оформить договор аренды с включённой скидкой или выбрать модель с прямым дисконтом от производителя.
-
Ошибка: игнорировать региональные программы.
Последствие: потеря дополнительной выгоды.
Альтернатива: проверить сайт департамента энергетики вашего штата.
-
Ошибка: полагаться только на федеральные стимулы.
Последствие: ограниченный выбор и рост расходов.
Альтернатива: использовать корпоративные или экологические гранты.
А что если льготы вернут?
Если Конгресс решит продлить налоговую программу, это может вновь оживить рынок аренды и стимулировать продажу новых моделей, включая Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning. Однако эксперты считают, что вероятность возвращения прежних условий невелика: администрация Байдена намерена перераспределить субсидии в пользу инфраструктуры зарядки и локализации производства аккумуляторов.
Плюсы и минусы нынешней ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Производители стали прозрачнее
|Снижение доступности электромобилей
|Меньше злоупотреблений налоговыми лазейками
|Потеря части стимулов для среднего класса
|Растёт конкуренция по ценам
|Замедление темпов перехода на "зелёный транспорт"
Мифы и правда
-
Миф: налоговые льготы доступны всем покупателям.
Правда: они ограничены уровнем дохода и страной сборки авто.
-
Миф: отмена программы убивает рынок электромобилей.
Правда: компании адаптируются, предлагая альтернативные скидки.
-
Миф: электрокары без субсидий теряют смысл.
Правда: благодаря снижению цен на батареи они становятся всё выгоднее в долгосрочной перспективе.
Исторический контекст
Программы стимулирования электромобилей появились в США ещё в 2008 году. С тех пор размер льгот и условия их получения неоднократно менялись. Первоначально кредиты были направлены на популяризацию новых технологий, но с ростом продаж Tesla и других брендов внимание законодателей переключилось на социальную справедливость и реальную эффективность расходов.
Интересные факты
• Средний срок владения электромобилем в США — 6,8 года.
• В 2024 году в США установлено более 180 тысяч зарядных станций — на 30% больше, чем годом ранее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru