Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:41

Электромобили Ford ускоряются в производстве — конкуренты не ожидали такого

Ford представил стратегию ускоренного выпуска электромобилей в США

Ford выходит на новый уровень: компания представила стратегию, которая может изменить правила игры в мире электромобильности. Цель проста и амбициозна — сделать электрокары не только технологичными, но и доступными для массового потребителя.

Производственная революция

Вдохновившись успехами Tesla, инженеры Ford разработали процесс, где основные элементы автомобиля — передняя и задняя часть кузова, а также аккумуляторные модули — собираются параллельно, а затем объединяются в единое целое.

Эта схема обещает ощутимые преимущества:

  • на 20% меньше деталей,
  • на 25% меньше крепежей,
  • до 40% меньше рабочих станций.

Таким образом, выпуск электромобилей ускоряется почти наполовину, что особенно важно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских брендов BYD и MG.

Новый пикап и амбициозные планы

Первой моделью, построенной на новой платформе, станет среднеразмерный электрический пикап. Его ориентировочная цена — около 30 тысяч долларов. Производство планируют наладить в Луисвилле (штат Кентукки), а старт продаж намечен на 2027 год.

Компания обещает, что новинка будет разгоняться не хуже, чем Mustang EcoBoost, а пространства в салоне окажется даже больше, чем у популярного Toyota RAV4.

По оценкам экспертов, конвейерные линии смогут выпускать такие электромобили на 40% быстрее — это серьёзный шанс вернуть Ford позиции лидера.

Китайский след и дешёвые батареи

Чтобы снизить себестоимость, Ford делает ставку на литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP). Их будет поставлять китайская компания CATL. Одновременно в Мичигане строится новый центр по производству батарей — он обеспечит локальные поставки и создаст рабочие места.

"Это совершенно новая глава в истории Луисвилла. Мы знаем, что это рискованно, но полумер недостаточно", — подчеркнул генеральный директор Ford Джим Фарли.

По его словам, на базе новой платформы можно будет выпускать до восьми моделей, включая недорогие варианты. Отдельный акцент компания делает на разработке современного программного обеспечения.

Политика против тренда

Тем временем в США растёт интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Причина кроется не только в привычках потребителей, но и в политике Дональда Трампа, который вновь популяризирует ДВС.

Ford оказался в ситуации выбора: либо компания сумеет предложить быстрые в производстве и доступные электромобили, либо рискует уступить рынок конкурентам. Новый проект — возможно, самый важный шанс бренда со времён легендарной Model T.

