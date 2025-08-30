Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Opel отказался от громкого обещания: в компании придумали новый ход

Opel пересмотрел планы по переходу на электромобили и выбрал мультиэнергетическую стратегию

Ведущие бренды автомобильной индустрии корректируют свои планы по выпуску электромобилей. Причина — замедление спроса и непростая рыночная ситуация на ключевых рынках.

Porsche отказывается от собственных аккумуляторов

Porsche, премиальный бренд концерна Volkswagen, объявил об отказе от производства аккумуляторов для электромобилей своими силами.

Компания решила перепрофилировать дочернюю структуру Cellforce: вместо выпуска батарей она займётся только исследованиями и разработками. В заявлении производителя сказано, что к этому шагу привели "замедленный рост популярности электромобилей" и "сложные рыночные условия" в США и Китае.

"Из-за объёмов производства и отсутствия эффекта масштаба Porsche больше не занимается собственным производством аккумуляторных элементов", — заявила генеральный директор Оливер Блюм.

Сокращения в Cellforce проведут "социально ответственно". Часть специалистов примет на работу подразделение Volkswagen PowerCo, занимающееся выпуском батарей.

Будущее модельного ряда Porsche

Несмотря на отказ от собственных аккумуляторов, компания намерена сохранить курс на разнообразие силовых установок. Porsche будет предлагать автомобили с ДВС, гибридные и электрические версии "вплоть до 2030-х годов".

Уже известно, что к электрическим Taycan и Macan Electric добавятся новые модели: полностью электрические Cayenne и 718. При этом автопроизводитель обещает, что новые машины сохранят фокус на внедрении передовых технологий.

Opel меняет стратегию

Не только Porsche корректирует свои планы. Немецкий Opel, входящий в Stellantis Group, также пересматривает подход к электрификации.

В 2021 году бренд громко заявил о намерении перейти на полностью электрический модельный ряд к 2028 году. Тогдашний глава компании Михаэль Лошеллер подчеркивал:

"С 2028 года Opel будет предлагать электромобили только на нашем основном рынке — в Европе", — заявил бывший генеральный директор Opel Михаэль Лоеллер.

Однако в начале этой недели компания официально отказалась от жёстких сроков и подтвердила ориентацию на "мультиэнергетическую" стратегию.

Opel остаётся первым немецким брендом, предложившим электрифицированную версию каждой модели в линейке — будь то электромобили, подключаемые гибриды или автомобили с ДВС. В компании подчеркнули, что переход на полный электропарк может произойти позже, если потребительский спрос будет выше.

Европейский рынок и конкуренция

Opel и его британское подразделение Vauxhall сохраняют сильные позиции на европейском рынке. В Германии и Великобритании они стали лидерами в сегменте компактных B-хэтчбеков.

Таким образом, Opel присоединился к числу брендов, которые либо смягчили свои амбиции в области электромобилей, либо сделали ставку на гибриды. Ранее аналогичные шаги предприняли Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и BMW.

